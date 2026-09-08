Un bărbat de 41 de ani a fost reținut de poliție lângă Požega, Serbia, după ce în portbagajul mașinii sale, un BMW, au fost găsite două puști automate, un pistol, un pistol cu gaz și 77 de cartușe.

Potrivit publicației Blic, parte a trustului Ringier, autoritățile suspectează că acesta a tras anterior șapte gloanțe pe drum, trei cu o pușcă automată și patru cu un pistol.

Ministerul de Interne din Serbia a confirmat că în urma unui control efectuat în zona Požega, echipele de poliție au descoperit arsenalul ascuns.

Ancheta a relevat prezența mai multor tuburi de cartuș la locul unde bărbatul ar fi tras focurile de armă. Suspectul este acuzat de producere, deținere, port și trafic ilegal de arme și substanțe explozive.