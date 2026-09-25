Siegfried Mureșan spune că, dacă Guvernul său va fi învestit, România ar trebui să intre într-o perioadă de reducere treptată a taxelor și impozitelor, după măsurile fiscale luate în ultimul an. Asta a declarat Siegfried Mureșan, vineri, la „România în Direct”, la Europa FM.

TVA ar urma să scadă de la 21% la 19%

Premierul desemnat vrea ca TVA să revină de la 21% la 19%, dar avertizează că reducerile nu pot fi făcute toate deodată și vor depinde de cât își permite bugetul. El a mers mai departe și a spus că intenția sa nu se limitează la TVA.

„Eu îmi doresc să reușim să reducem taxe, impozite, dar trebuie să vă spun adevărul. Nu vom putea reduce toate taxele, toate impozitele simultan, în același timp, imediat. Trebuie să o facem gradual, pas cu pas, în perioada imediat următoare”, a spus premierul desemnat.

Cea mai concretă măsură anunțată de Mureșan este revenirea cotei standard de TVA la 19%. Premierul desemnat nu a avansat o dată exactă, ci a condiționat reducerea de evoluția finanțelor publice.

„Eu vreau să reducem TVA-ul înapoi la 19%, de îndată ce ne permitem”, a spus Mureșan.

El a explicat că nu vrea să promită reduceri simultane pentru toate taxele, pentru că acestea trebuie să poată fi susținute de buget.

„Nu vom putea reduce toate taxele, toate impozitele simultan, în același timp, imediat. Trebuie să o facem gradual, pas cu pas”, a insistat acesta.

Programul de guvernare prezentat în această săptămână de Mureșan prevede, de asemenea, revenirea TVA la 19% atunci când situația bugetară permite și menținerea cotei unice.

Mureșan promite o „nouă etapă de creștere economică”

Premierul desemnat spune că următorul Guvern trebuie să treacă de la perioada de corectare a dezechilibrelor bugetare la una în care accentul este pus pe creștere economică.

„Cu mine în fruntea Guvernului vom continua lucrurile bune făcute de Ilie Bolojan, dar intrăm într-o nouă etapă de creștere economică”, a declarat Mureșan.

În programul său de guvernare, obiectivele anunțate sunt creșterea economică, crearea de locuri de muncă și majorarea nivelului de trai. Mureșan spune însă că nu vrea să lege această etapă de promisiuni pe care Guvernul nu le-ar putea respecta.

„Știu că ceea ce PSD-ul propune sună bine și eu aș putea spune că vom avea ciocolată gratuită pentru toți, că înghețata va fi la jumătate de preț, că statul va face o casă cu 35.000 de euro pentru fiecare român. Dar aș suna ca George Simion sau ca politicienii PSD-ului trecutului și nu mi-aș putea respecta promisiunea”, a declarat premierul desemnat.

Taxele ar urma să fie reduse pe rând, nu toate odată

Mureșan spune că eventualele reduceri trebuie făcute gradual și că toate taxele și impozitele vor scădea numai în funcție de banii disponibili la buget și de rezultatele reformelor prin care Executivul vrea să reducă propriile cheltuieli.

De asemenea, el a anunțat și că nu vor fi introduse impozite noi în 2027 și că o parte dintre economiile rezultate din reforma administrației ar trebui folosite pentru diminuarea poverii fiscale asupra muncii.

Companiile de stat, una dintre țintele noului Guvern

Mureșan spune că reducerea poverii fiscale trebuie însoțită de schimbări în modul în care statul își administrează propriile companii. Premierul desemnat vrea management profesionist, investiții și atragerea fondurilor europene, astfel încât companiile publice să nu mai consume bani de la buget fără să ofere servicii corespunzătoare.

„În loc să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, sunt găuri negre în care se duc multe din taxele și impozitele plătite de oameni după muncă cinstită, grea”, a spus el.

Mureșan a indicat în special transporturile și energia printre domeniile în care companiile publice ar trebui să devină mai eficiente.

„Eu vreau ca dumneavoastră, în loc să aveți greul zilei de zi cu zi de acum, să beneficiați de companii publice, de transport public, de companii de energie care să vă ofere energie la preț mai bun.”

„Management profesionist” și mai mulți bani europeni

Premierul desemnat spune că firmele controlate de stat trebuie să atragă mai multe fonduri europene și să se modernizeze.

„Acele companii au nevoie de management profesionist, trebuie să atragă fondurile europene, să se modernizeze, să se reformeze, să vă ofere dumneavoastră servicii publice de calitate și, dacă se poate, să facă și profit pentru statul român, nu pierderi pentru statul român”, a declarat Mureșan.

În cazul sectorului energetic, obiectivul declarat este ca investițiile făcute de companiile publice să contribuie inclusiv la reducerea prețurilor plătite de consumatori. Programul de guvernare prezentat de Mureșan include investiții în producția de energie, rețele și capacități de stocare, cu obiectivul declarat al unor facturi mai mici.