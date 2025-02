Trecutul complicat al lui Twan

În noiembrie, două femei din România au fost găsite în casa bărbatului. Acesta susține că le-a oferit doar adăpost temporar. ,,Am făcut acest lucru doar pentru a le ajuta”, a declarat el în fața judecătorului din Den Bosch.

Avocatul lui Twan a prezentat situația clientului său. Timp de 12 ani, bărbatul a avut datorii, dar recent a reușit să le achite. În prezent, lucrează ca șofer de camion și își câștigă singur existența. S-a mutat în locuința din Heesch în iunie 2024.

Acuzațiile de prostituție

În iunie, vecinii au reclamat activități de prostituție în casa lui Twan. Bărbatul a recunoscut în instanță că au avut loc astfel de activități. Mooiland i-a dat o avertizare, dar problemele au continuat.

În noiembrie, autoritățile au găsit două femei din România în locuință. Acestea ar fi declarat că plăteau 480 de euro pe săptămână pentru cazare, fapt negat de Twan.

Explicațiile lui Twan

Bărbatul susține că femeile căutau adăpost și au ajuns la el printr-o cunoștință. ,,Dar acordul era: niciun fel de prostituție. Doar să rămână și nimic mai mult”, a explicat avocatul său.

Întrebat de ce ar fi riscat să primească femei străine în casă după avertisment, Twan a răspuns: ,,Din bunătatea mea. Câștig pâinea cu muncă cinstită. Muncesc 60 de ore pe săptămână și mă descurc ușor, nu am nevoie de bani suplimentari. Am făcut-o pur și simplu pentru a le ajuta”.

În timpul verificării, în dormitoarele femeilor au fost găsite șervețele și prezervative folosite. Avocatul a sugerat că acestea ar putea fi legate de munca lor, fără a oferi explicații suplimentare.

Poziția companiei Mooiland

Juristul Mooiland consideră că bărbatul a comis o greșeală gravă: ,,Este interzis ca locatarii să își dea locuințele altor persoane, dar el a făcut acest lucru. Recunoaște riscurile aduse de femeile respective, dar le-a acceptat totuși. Recunoaște că în iunie a avut loc prostituție, deci este de așteptat să se fi întâmplat și în noiembrie. Prin urmare, considerăm că evacuarea este justificată”.

Twan a încercat să-și justifice acțiunile: ,,Am acționat conform conștiinței mele. Nu am cerut bani, nu le-am dat cheie. Dar sunt prea încrezător și din cauza asta am ajuns în această situație”.

Judecătorul a oferit celor două părți șansa de a ajunge la o înțelegere, dar fără succes. Verdictul în acest caz va fi pronunțat în două săptămâni.

