A refuzat să mai plece în cursă

Șoferul Muhammad Muridzoda din Tadjikistan a intrat în grevă, convins că doar astfel își va putea primi banii. Acesta locuiește în cabină încă din luna iulie a anului trecut, nu doarme niciodată în altă parte și nu primește aproape deloc salariu. „Aceasta este exploatare”, afirmă sindicatul FNV.

Bărbatul a refuzat să mai plece în curse și a stat în parcarea Truckparking Plaza deoarece angajatorul său îi plătea doar o fracțiune din salariu. Șoferul nu și-a mai văzut familia din țara natală de doi ani și nu mai primise salariul de 7 luni. Pentru a-și forța șeful să vină cu banii, bărbatul a refuzat să predea camionul și marfa.

Pe 6 februarie, șoferul de camion Muhammad a oprit într-o benzinărie de pe autostrada A1, în Deurningen. S-a săturat. Din luna iulie, bărbatul din Tadjikistan se află continuu la volan și doarme în cabină, lucru interzis de reglementările europene.

De asemenea, acesta susține că nu primește niciun salariu. Prin urmare, refuză să mai conducă până când nu își primește banii.

„Mă simt prost, e ca și cum aș fi în închisoare”, spune Muhammad. „Nu mi-am văzut familia de opt luni și vreau să merg acasă. Dar mai întâi, vreau banii la care am dreptul, chiar dacă e foarte greu.”

Sindicatul FNV descrie situația sa drept un exemplu clar de exploatare și sclavie modernă.

Angajatorul său, o companie de transport din Lituania, l-a dat în judecată. Compania cere returnarea camionului și a mărfii. La proces, Muhammad a fost asistat de reprezentanții sindicatului FNV, care au susținut că acesta se prevalează de dreptul de retenție. Acest drept permite reținerea bunurilor până când o factură restantă (sau o datorie) este achitată.

„Îi scoatem morți din mașină”

Potrivit acestuia, șoferii din afara Uniunii Europene sunt ademeniți în Lituania cu promisiuni frumoase. „La fel ca în cazul lui Muhammad, în primele trei sau patru săptămâni totul merge bine, apoi angajatorul începe să transfere tot mai puțini bani. Li se spune că vor primi restul sumei când se vor întoarce în Lituania. Dar Muhammad este pe drum de opt luni, iar noi vedem alți șoferi care conduc neîncetat de doi ani.”

Conform lui Lex Lecomte de la FNV, șoferii ajung să fie prinși într-o capcană. „Asta îi aduce la disperare. Vedem inclusiv șoferi pe care îi scoatem morți din mașină.”

Din punctul său de vedere, problema are cel puțin două cauze. „Aceste scheme își au originea în Lituania. Această țară falsifică foarte ușor documentele, permițându-le astfel șoferilor din afara UE să conducă aici. Apoi, Olanda devine o „Mecca” pentru acest tip de angajatori. Aici, în comparație cu Germania și Belgia, controlul din partea Inspectoratului pentru Mediul de Viață și Transport (ILT) este aproape inexistent.”

Banii au fost virați, în cele din urmă

În cele din urmă, gestul lui Muhammad de a face grevă a avut succes datorită intervenției sindicatului FNV Havens.

Bărbatul din Tadjikistan, care a sechestrat camionul și marfa pe Maasvlakte în semn de protest, a reușit, în cele din urmă să plece. El și-a primit salariul de la angajator și va parcurge în curând cei 5.000 de kilometri până acasă.

„Săptămâna aceasta a fost semnat un acord de încetare a raporturilor de muncă într-o locație din Maasvlakte”, explică Dennis van Looijen de la sindicatul FNV Havens.

„Ieri s-a confirmat că banii au fost virați. În plus, șoferul a fost scutit de muncă pentru încă o lună. Mai trebuie doar să predea containerul și să returneze vehiculul. Și mi se pare logic ca omul să își caute un nou angajator.”

Însă el nu este singurul care se află sau s-a aflat într-o situație atât de sfâșietoare”, afirmă Dennis van Looijen, care, alături de alte persoane, a strâns bani pentru a-i asigura șoferului hrană și apă. „Din fericire, această acțiune a avut succes. Să sperăm că va servi drept exemplu pentru angajatori.

Grevele șoferilor de TIR pentru recuperarea salariilor restante sunt tot mai frecvente. Sindicatul FNV numește această situație o problemă structurală în sectorul european de transport. Potrivit sindicatului, șoferii care efectuează curse în Țările de Jos au dreptul la contractul colectiv de muncă olandez (CAO) și la salariul corespunzător acestuia.

