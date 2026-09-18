Un bărbat aflat sub influența substanțelor psihoactive a pus în pericol circulația pe un drum din județul Mureș, fiind oprit în ultimul moment de un echipaj al Poliției Rutiere.

Conducea haotic pe DJ 152A

În momentul în care agenții l-au dat jos de la volan pentru verificări, șoferul prezenta stări avansate de incoerență și abia reușea să își mențină echilibrul.

„Nu, nu e un LEMN, chiar dacă așa pare la prima vedere. În realitate, vorbim despre un șofer care a ales să transforme un drum public într-un adevărat pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Totul s-a întâmplat pe DJ 152A, pe raza județului Mureș, un tronson de drum intens circulat, inclusiv de mijloace de transport în comun. Stilul haotic de conducere al bărbatului i-a alertat pe ceilalți participanți la trafic, care au sesizat situația colegilor noștri”, au transmis reprezentanții Sindicatului Europol într-un mesaj pe Facebook.

Șoferul a fost tras pe dreapta, de urgență, de agenți de la Ordine Publică și din cadrul Biroului Rutier de la Poliția Municipiului Târgu-Mureș.

Consumase ketamină

După ce a fost supus testărilor de rigoare, polițiștii au avut parte de o surpriză. „Nu era vorba despre alcool, așa cum poate v-ați fi așteptat, ci despre droguri. În urma testării cu aparatul drugtest, rezultatul a fost pozitiv la ketamină”, arată Sindicatul Europol.

În aceste condiții, șoferul iresponsabil s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor stupefiante.