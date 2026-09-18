- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un bărbat aflat sub influența substanțelor psihoactive a pus în pericol circulația pe un drum din județul Mureș, fiind oprit în ultimul moment de un echipaj al Poliției Rutiere.
În momentul în care agenții l-au dat jos de la volan pentru verificări, șoferul prezenta stări avansate de incoerență și abia reușea să își mențină echilibrul.
„Nu, nu e un LEMN, chiar dacă așa pare la prima vedere. În realitate, vorbim despre un șofer care a ales să transforme un drum public într-un adevărat pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Totul s-a întâmplat pe DJ 152A, pe raza județului Mureș, un tronson de drum intens circulat, inclusiv de mijloace de transport în comun. Stilul haotic de conducere al bărbatului i-a alertat pe ceilalți participanți la trafic, care au sesizat situația colegilor noștri”, au transmis reprezentanții Sindicatului Europol într-un mesaj pe Facebook.
Șoferul a fost tras pe dreapta, de urgență, de agenți de la Ordine Publică și din cadrul Biroului Rutier de la Poliția Municipiului Târgu-Mureș.
După ce a fost supus testărilor de rigoare, polițiștii au avut parte de o surpriză. „Nu era vorba despre alcool, așa cum poate v-ați fi așteptat, ci despre droguri. În urma testării cu aparatul drugtest, rezultatul a fost pozitiv la ketamină”, arată Sindicatul Europol.
În aceste condiții, șoferul iresponsabil s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor stupefiante.
Agenții rutieri sfătuiesc toți participanții la trafic să conducă prudent și să anunțe orice neregulă constatată pe drumurile publice: „Iar dacă observați în trafic un șofer care conduce haotic și pune în pericol viața celorlalți, nu ezitați să sesizați de îndată poliția. O sesizare făcută la timp poate însemna diferența dintre un simplu control în trafic și o tragedie evitată”.