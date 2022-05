Dmitri Paramoșkin, în vârstă de 24 de ani, din Sankt Petersburg, a semnat un contract cu armata rusă în 2020, până la sfârșitul serviciului militar. Pe 25 februarie 2022, Paramoșkin și colegii săi au fost aduși în Crimeea. Acolo au primit o nouă sarcină: au fost trimiși la Herson și apoi la Nikolaev.

Pe drumul către Nikolaev, coloana armatei ruse a intrat sub focul artileriei ucrainene și s-a împărțit în mai multe corpuri. În grupul lui Dmitri au mai rămas aproximativ 30 de oameni. Peste noapte, un grup de soldați, în care se afla Paramoșkin, s-a oprit în pădure. Când s-a trezit, s-a trezit singur. Colegii lui l-au uitat acolo.

„M-au părăsit, se pare că au uitat că mai eram și eu!”, a spus Dmitri.

Trei zile mai târziu, a ieșit din pădure în căutarea hranei și a fost imediat reținut de armata ucraineană. A fost dus la Nova Odesa, iar apoi la Vinița, unde a fost plasat într-un centru de arest preventiv. Paramoșkin susține că a fost bătut în mod regulat în captivitate, mai ales după ce ocupanții au comis atrocități în teritoriile ocupate.

Întrebat de un jurnalist Fontanka ce părere are despre evenimentele de la Bucha, el a spus că nu crede în atrocitățile colegilor săi și a considerat totul o producție de propagandă ucraineană.

Paramoșkin a fost unul dintre prizonierii ruși cu care bloggerul ucrainean Volodimir Zolkin, care înregistrează interviuri cu prizonieri, a realizat un videoclip. Acum, rusul susține că videoclipul a fost pus în scenă, iar răspunsurile la întrebările sale i-au fost date în avans.

Recomandări De ce ne împușcăm ciocârliile și caprele negre. Despre barbaria și lipsa de empatie a majorității parlamentare

După aproximativ o lună și jumătate în captivitate, pe 19 aprilie, el și alți prizonieri au fost duși într-un centru de detenție preventivă, mai aproape de granița din regiunea Zaporjie, iar la scurt timp a urmat un schimb de prizonieri.

„Dimineața am fost urcați într-un autobuz, ni s-au pus pungi pe cap, am fost duși pe un pod. Doi ucraineni stăteau pe o parte și noi eram 46. De cealaltă parte, trei „Kamaz” ale rușilor noștri, au fost și prizonieri de război ucraineni. Acolo s-a aruncat podul în aer. Am intrat pe sub pod, ne-am ridicat, apoi au plecat ucrainenii. Ei s-au urcat în autobuz, noi am urcat în Kamaz. Și de acolo am avut noroc. Poți spune că e ca într-un film”, a spus Paramoșkin.

În interviu, soldatul afirmă că intenționează să se întoarcă în război, repetând „poezia” că nu știa nimic și „a mers la școală”.

„Sunt militar, simplu. Băieții mei au rămas acolo. În plus, avem o cale de urmat. Bine, tactica s-a schimbat. Totul s-a întâmplat din cauza nepregătirii. Nu ni s-a spus că mergem în Ucraina, nu am fost pregătiți pentru asta!”, a spus el.

În același timp, mama lui Dmitri Paramoșkin și-a numit fiul patriot și că nu știe de ce Rusia a atacat Ucraina.

„Nu am dreptul să judec dacă este corect sau greșit. Cine sunt eu? Dar eu cred că Rusia nu este un agresor. Cred că acest lucru se face corect. Că aceste lucruri sunt necesare… Așa că Dima spune că acești naziști ar trebui să fie… îndepărtați!”, a declarat femeia.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

GSP.RO Sorana Cîrstea l-a surprins pe Ion Ion Țiriac flirtând cu fosta parteneră. Ce a urmat. „Oamenii distrug lucruri”

Playtech.ro Planurile DIABOLICE ale lui Vladimir Putin, dezvăluite la TV. Lovitura finală care i se pregătește Ucrainei și SUA. Video

Observatornews.ro "Bă, ai grijă! Dă-i înainte și nu te mai uita în spate". Un șofer din Bacău, live pe Facebook în timp ce lovește trei mașini parcate

HOROSCOP Horoscop 31 mai 2022. Leii văd piedici acolo unde nu sunt și exagerează puțin importanța unui refuz de orice fel

Știrileprotv.ro Arheologii au deschis sute de sarcofage din Egipt care au stat închise 2.500 de ani. Ce au găsit în unul dintre ele. FOTO

Orangesport.ro Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali. FOTO | Cum arată în interior

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite