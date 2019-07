Reprezentanții Universității din Cardiff au recunoscut că nu au oferit informații din care să reiasă că imunizarea era necesară în vederea participării la un curs. Aceștia s-au rezumat doar la revizuirea unui chestionar pe care studentul l-a completat și din care a reieșit că refuză să se vaccineze după ce s-a înscris, relatează Press Association, preluată de Agerpres.

Identitatea studentului nu a fost dezvăluită. El a fost transferat în cadrul unui program ce nu este dedicat profesioniștilor după ce un comitet al Universității din Cardiff a decis să nu poate continua cursul deoarece riscă să pună în pericol atât sănătatea proprie, cât și pe cea a pacienților.

În urma incidentului, studentul a depus o plângere care a fost susținută parțial de The Office of the Independent Adjudicator (OIA). Instituția independentă, care analizează reclamațiile studenților, a precizat că Universitatea a greșit atunci când i-a permis să se înscrie la un curs pe care nu-l putea urma decât dacă îndeplinea cerințele privind vaccinarea.

Universitatea din Cardiff a vrut inițial să-i ofere studentului 5.000 de lire sterline, însă OIA a decis ca tânărul să primească o despăgubire pentru „disconfortul” creat în valoare de 9.342 de lire sterline, care reflectă mai bine sumele achitate de student pentru cazare.

Instituţia a respins însă apelul studentului de a nu fi dat afară de la curs argumentând că „furnizorul a cântărit opţiunea studentului de a nu se vaccina şi impactul acesteia în relaţie cu siguranţa pacienţilor şi a altor persoane. Concluziile furnizorului (…) au demonstrat că decizia a fost motivată şi luată pe baza dovezilor”.

Reprezentanții Universității din Cardiff au precizat că vor colabora „pe deplin cu toate anchetele OIA” și respectă orice recomandări.

Sursa Foto: Shutterstock

