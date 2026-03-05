Avertismentul ministrului de Externe iranian: „SUA vor regreta amarnic”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a condamnat incidentul, numindu-l un „ act reprobabil“~” comis la peste 3.000 de kilometri de țărmurile Iranului.

„Fregata Dena, aflată într-o misiune de prietenie cu marina indiană și având la bord aproape 130 de marinari, a fost atacată în apele internaționale fără avertisment prealabil. Țineți minte cuvintele mele: SUA vor regreta amarnic acest precedent pe care l-au creat”, a scris Araghchi.

The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.



Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.



Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

SUA au confirmat scufundarea fregatei

Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a confirmat implicarea submarinului american, declarând: „Submarinul nostru a scufundat o navă militară iraniană care se considera în siguranță în apele internaționale”. Incidentul din 4 martie 2026 a generat tensiuni diplomatice.

În timpul aceleiași conferințe de presă, șeful Pentagonului a anunțat intenția SUA și a Israelului de a obține „control complet asupra spațiului aerian iranian” în câteva zile.

Principalele obiective ale SUA în războiul din Iran

Generalul american Dan Caine a detaliat principalele obiective: distrugerea sistemului de rachete balistice al Teheranului și a flotei marinei iraniene, pentru a preveni refacerea capacităților militare ale Iranului. Aceste acțiuni vin în contextul în care Washingtonul se concentrează pe stoparea programului nuclear iranian.

Donald Trump a prezentat la rândul său obiectivele SUA în Iran:

„În primul rând, să distrugem capacităţile rachetelor iraniene, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Şi capacitatea lor de a produce rachete noi şi destul de bune.

În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării. În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obţine niciodată arme nucleare, nu va avea niciodată arme nucleare. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată arme nucleare. Erau pe cale să obţină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de ţara noastră.

Şi, în cele din urmă, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanţeze şi să dirijeze armate teroriste în afara graniţelor sale”.

