Momentul când un subofițer MApN a fost salvat de pe pervazul de la etajul 7 al unui bloc din Timișoara, unde stătea de 24 de ore și amenința că se aruncă în gol

Bărbatul este cadru militar, fiind subofiţer la Unitatea Militară 01109 Timişoara. El este angajat al MApN din 2007. Militarul nu a participat la misiuni în teatrele de operaţii, iar la ultima evaluare psihologică a fost declarat apt limitat. El este necăsătorit şi are un copil.

Pompierul Alin Vicol, care a coborât în rapel de la un etaj superior şi astfel l-a salvat pe militar, a explicat că el a vrut doar să îl ajute pe bărbat şi speră că acesta nu îi va purta pică. La rândul său, negociatorul Marian Gabriel Zaharia a spus că aceasta a fost cea mai dificilă negociere din viaţa sa.

Alin este alpinist de 30 de ani, iar vineri dimineaţă a avut o nouă misiune, să îl salveze pe militarul care ameninţa că se va arunca în gol de la etajul 7 al unui bloc de locuinţe.

„Chiar locuiesc în zonă, la 7.10 când am trecut pe aici, încă domnul era pe fereastră. Colegii mei stăteau de peste 24 de ore acolo, (…) după raport şi schimbarea gărzii, comandantul m-a chemat la dânsul şi mi-a transmis că am o misiune de îndeplinit şi trebuie să merg la Detaşamentul 2 în sprijin, pentru a ajuta colegii să-l dea jos pe cel care ameninţă că se sinucide. Sunt alpinist de aproape 30 de ani. Nu era ceva deosebit”, a povestit Alin Vicol.

Recomandări Greva din Educație: Imaginea care a devenit simbol. De ce profesorii consideră că săptămâna care vine e decisivă

Acesta spune că, împreună cu un coleg, s-a deplasat la adresa respectivă.

„Împreună cu comandanţii de dispozitiv şi negociatorii de la IPJ s-a luat decizia ca, în momentul în care va fi distras şi atras către fereastră, să intervenim şi să-l împingem în interior. Ulterior am obturat şi fereastra, iar din interior negociatorii şi cei de la Poliţie au intervenit şi l-au imobilizat. Vă daţi seama, că 24 ore să nu doarmă, a fost extenuat, probabil, na, poate asta a fost şi tehnica să-l lase un pic să vadă cât cedează”, a mai povestit Alin Vicol.

Pompierul speră că militarul salvat nu îi va purta pică. „S-a speriat când m-a văzut, sper să nu îmi poarte pică, eu am vrut să-l ajut. Omul era speriat, vă daţi seama, de moarte, când m-a văzut coborât de sus. A fost o misiune deosebit de delicată, pentru că, în orice moment, dacă el mă simţea deasupra lui, putea să se arunce sau să facă altceva sau putea să mă prindă şi să cădem amândoi. Vă daţi seama, eu am fost asigurat, ne-am luat toate măsurile, deci riscurile erau aproape zero. Dar ştiţi, nu poate să garanteze nimeni”, a mai povestit pompierul alpinist.

Alin Vicol. Foto: Facebook Ministerul de Interne

Recomandări REPORTAJ DIN MOLDOVA. De ce-l susține lumea din Orhei pe Ilan Șor? „Viața era mai urâtă înainte de Șor. Ăsta-i adevărul”

Alin a fost felicitat şi de Ministerul de Interne, pe pagina de Facebook. „Zâmbeşte şi are toate motivele. Astăzi a salvat un om. El este Alin, are 45 de ani şi este pompier la ISU Timiş. Din 2014 este şi alpinist ISU”, a scris Ministerul de Interne pe Facebook.

Cel care a negociat cu militarul care ameninţa că se va arunca în gol, Marian Gabriel Zaharia, spune, la rândul său, că a fost cea mai dificilă negociere din viaţa sa, mai ales că bărbatul nu a fost cooperant.

„Persoana nu a fost cooperantă. A fost o negociere foarte dificilă, poate cea mai dificilă negociere care ar exista, din ce ştiu din experienţa mea. Nu a cooperat. A fost tot timpul foarte reticent. A trebuit să muncim, să aplicăm tehnici specifice de negociere, să îi câştigăm încrederea”, a explicat negociatorul Poliţiei.

Acesta a explicat că misiunea principală era ca bărbatul să fie ţinut în viaţă.

După ce militarul a ajuns în siguranţă în apartament, a fost imediat imobilizat de poliţiştii care se aflau în interior. Acesta a fost dus la Spitalul de Psihiatrie din Timişoara.

***

Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau prin e-mail la sos@antisuicid.ro

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

PUBLICITATE Povestea de viață a doctoriției Maria Dede: de la mers cu vacile la păscut, la meseria de medic

FANATIK.RO Zodiile urmărite de ghinion până la finalul lunii iunie. Nimic nu le va merge, oricât ar încerca

Știrileprotv.ro Bărbat din Botoşani, condamnat la închisoare pe viaţă după ce și-a ucis fosta soţie și le-a înjunghiat pe sora şi mama ei

Observatornews.ro Marcel Şerbuc i-a mărturisit mamei lui, încă de acum o lună, că a ucis-o pe fetiţa de 12 ani. Ar fi împins-o, iar Ana s-a lovit de marginea căzii. Povestea, infirmată de legişti

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro 'Am fost agresată, înșelată, umilită'. Magda Vasiliu a făcut dezvăluiri tulburătoare, după ce Dana Roba a ajuns în stare critică la spital