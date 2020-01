De Răzvan Mihalașcu,

Forțele de ordine sunt în alertă și au început căutările în baza militară, în căutarea suspectului care a deschis focul. Militarii au primit ordine să se refugieze, potrivitwvlt.tv.

Lt. Col. Travers Hurst, purtătorul de cuvânt al bazei militare, a precizat că alerta a fost dată de un cadet care a căzut un suspect înarmat și a semnalat incidentul.

Im standing outside McGhee Tyson Air National Guard Base in Alcoa, TN, which was locked down after someone reported seeing a suspicious person with a rifle. NO confirmed reports of shots fired. Theres a large police presence, with multiple armored vehicles going in the gates. pic.twitter.com/BPTRJL2MJl