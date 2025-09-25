În documentarul Channel 4 care urmează să fie lansat în curând în Marea Britanie, familia lui Jay Slater a vorbit pentru prima dată despre pierderea suferită.

Găsit fără viață într-o râpă

Jay Slater a dispărut în iunie 2024 în timpul unei vacanțe cu prietenii în Tenerife. Căutările intense au durat peste o lună, până când trupul său neînsuflețit a fost găsit într-o râpă adâncă de 25 de metri.

Trupul lui Slater a fost găsit lângă Masca, pe coasta de est a insulei. Foto: Profimedia, via The Times/ News Licensing

Mesajul înfricoșător

Brad, unul dintre prietenii lui Jay, care fusese cu el în vacanța din Canare, a primit recent un mesaj de la acesta, la aproape un an de la deces. El a împărtășit conținutul. Prima dată a trăit groaza decesului amicului său, acum a fost terifiat de textul ce părea venit din lumea de dincolo, „Hei, probabil nu o să reușesc”.

Se pare că tânărul își dădea temea că șansele de supraviețuire erau mici, după ce căzuse în râpă.

„Scria: Uite, nu voi reuși. ​​Probabil știa că nu are prea multe șanse de supraviețuire”, a spus Brad.

Mama lui Jay, Debbie, a explicat, îndurerată, că „în Snapchat era un mesaj netrimis, care probabil era undeva în eter,blocat. S-a livrat când am repornit eu telefonul”.

„Vă avertizăm pentru ultima dată, fiul dumneavoastră nu se va mai întoarce. Ne datora mulți bani”

Debbie a mărturisit că abia după un an a putut să despacheteze bagajul fiului ei. Familia a trecut prin momente grele.

Debbie Duncan, mama lui Jay. Ea și soțul ei mai au un băiat mai mare, Zak. Foto: Profimedia/ The Sun/ News Licensing

De exemplu, când familia a călătorit pe insulă spaniolă pentru a se alătura căutărilor, Debbie a primit un mesaj anonim ciudat: „Vă avertizăm pentru ultima dată, fiul dumneavoastră nu se va mai întoarce. Ne datora mulți bani”.

Și nu s-a terminat aici. Detectivii online au făcut ca întregul proces să fie foarte inconfortabil pentru familie: „A fost o experiență teribilă. Și toți acei YouTuberi și TikTokeri au înrăutățit și mai mult lucrurile”.

Circumstanțele dispariției lui Jay au fost foarte ciudate, iar zeci de salvatori l-au căutat pe tânăr timp de aproape o lună. În ciuda eforturilor uriașe, nu a putut fi găsit în viață.

Jay Slater. Foto: Channel 4

Era la prima vacanță pe cont propriu în străinătate

Ucenicul de zidar era în prima sa călătorie în străinătate fără părinții săi. În mijlocul unei serii de petreceri din Tenerife, Jay Slater a dispărut în mod misterios, iar familia sa a lansat o amplă operațiune de căutare.

Din cauza acoperirii mediatice intense a cazului, internetul a fost plin de teorii ale conspirației despre răpiri, crime și evadări din calea familiei sale. Cu toate acestea, nimic din toate acestea nu s-a dovedit a fi adevărat.

Căutătorii au găsit trupul lui Jay pe 17 iulie. Acesta căzuse într-o râpă adâncă de aproximativ 25 de metri în timp ce încerca să se întoarcă la cazare. Cu o noapte înainte, fusese la un festival de muzică și petrecuse noaptea cu bărbați necunoscuți pe care îi întâlnise acolo.

Cazarea lor era foarte departe de cea a lui Jay. Credea că poate ajunge. Din păcate, și-a supraestimat puterea, iar telefonul i s-a descărcat pe drum, ceea ce l-a făcut să se rătăcească.





