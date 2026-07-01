Un record greu de anticipat

Directorul general adjunct al Apa Nova, Alexandru Moldovan, a oferit explicații cu privire la proporțiile acestui fenomen meteo extrem.

Potrivit oficialului, volumul uriaș de precipitații căzut într-un timp atât de scurt nu reprezintă o simplă furtună de vară, ci un record greu de anticipat, relatează publicația SpotMedia.

Reprezentantul companiei de utilități a subliniat că, din punct de vedere statistic și meteorologic, fenomenele de o asemenea intensitate sunt extrem de rare, fiind încadrate în categoria evenimentelor climatice severe care se produc, în medie, aproximativ o dată la patru decenii.

Această cantitate neobișnuită de apă a suprasolicitat rețeaua de canalizare a Bucureștiului, care nu este dimensionată pentru a prelua debite istorice într-un timp atât de scurt.

120,8 litri de apă pe metru pătrat, în zona Știrbei Vodă

Oficialul Apa Nova a detaliat modul în care este structurată rețeaua de canalizare a Capitalei, o infrastructură uriașă care se întinde pe o lungime de peste 2.300 de kilometri.

Acest sistem complex are un caracter unitar, ceea ce înseamnă că este proiectat să preia în aceleași conducte atât apele uzate menajere, cât și apa provenită din precipitații.

Toate aceste volume sunt direcționate ulterior către caseta colectoare, un imens canal subteran de aproximativ 18 kilometri, care transportă fluxul direct la stația de epurare de la Glina pentru a fi tratat înainte de deversarea finală în râul Dâmbovița.

Deși sistemul este unul masiv, intensitatea extremă a ultimei furtuni a depășit orice limită de rezistență hidraulică în anumite puncte cheie din oraș. Oficialul a oferit ca exemplu situația critică înregistrată în zona Știrbei Vodă, chiar în centrul Bucureștiului.

În acest perimetru, aparatele de măsură au înregistrat o valoare uluitoare: au căzut nu mai puțin de 120,8 litri de apă pe metru pătrat în doar un sfert de oră.

Reprezentantul Apa Nova a subliniat că o asemenea cantitate totală de apă ar fi putut fi preluată în condiții normale de infrastructura existentă, însă nicio rețea urbană nu poate absorbi un asemenea volum într-un interval de timp atât de scurt și de violent.

„Acumulări de apă – în astfel de condiţii – apar mai frecvent în zonele depresionare ale oraşului, cum ar fi Tineretului – Văcăreşti, unde este nevoie de un bazin de retenţie pe care l-am început deja, declară Alexandru Moldovan.

Investițiile punctuale, o soluție eficientă

Acesta spune că rețeaua de canalizare a Capitalei nu este proiectată pentru a face față unor ploi excepționale, redimensionarea e prea scumpă și ar fi finanțată exclusiv din tarifele plătite de consumatori.

Potrivit acestuia, o soluție mai eficientă o reprezintă investițiile punctuale în zonele cu probleme, iar Apa Nova derulează deja un program de investiții de aproximativ 230 de milioane de euro, pe o perioadă de 11 ani.

„După 2 ani de documentaţii, am început să lucrăm la un bazin în zona Tineretului, depresionară, pentru retenţia apei de ploaie”, a explicat reprezentantul Apa Nova.

Compania ia în calcu derularea unor proiecte şi în în zona Văcăreşti, în zona Luncilor, în Sectorul 3, în zona 1 Decembrie. Alte investiţii importante ar fi construirea unor bazine de retenţie în zona Izvor şi în zona Operă-Eroilor.

Ciprian Ciucu, prima reacție după inundațiile din București

Bucureștiul și județul Ilfov au fost lovite de o furtună puternică în noaptea de marți spre miercuri, 1 iulie, după o zi cu temperaturi foarte ridicate. Apa Nova anunță că în doar 10 ore au căzut 69,90 l/mp de ploaie, adică peste 92% din media lunară pentru iunie. ISU a gestionat peste 1.950 de solicitări în București și Ilfov, dintre care 1.000 au fost deja direcționate către echipaje, iar 950 sunt în așteptare. La nivel național, furtunile au afectat 60 de localități din 20 de județe și municipiul București, iar autoritățile au transmis 58 de mesaje RO-ALERT.

Ciprian Ciucu, prima reacție după inundațiile din București: „Apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față”. După furtuna care a făcut prăpăd în București, primarul general a explicat că volumul uriaș de apă căzut într-un interval scurt de timp a depășit tehnic capacitatea conductelor destinate apelor uzate.

Echipajele ISU București-Ilfov intervin în forță miercuri seară pentru a gestiona un număr record de peste 2.500 de solicitări, înregistrate în urma fenomenelor meteorologice severe care au lovit Capitala și județul Ilfov în ultimele 34 de ore.


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