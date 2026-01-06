Acesta spune că este a treia oară când se aruncă în Dunăre după Crucea de Bobotează, însă abia anul acesta a reușit să o prindă și speră să-i poarte noroc.

În data de 6 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din întreaga țară participă la slujbele de Bobotează, ziua în care este sărbătorit Botezul Domnului în apele Iordanului și se ia Agheasma Mare, considerată unul dintre cele mai puternice daruri spirituale ale Bisericii Ortodoxe, anunță Basilica.

Boboteaza, sărbătorită în ziua de 6 ianuarie, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă şi are, pe lângă înţelesurile creştine – momentul naşterii spirituale a Mântuitorului – trăsături de mare sărbătoare populară. 6 ianuarie este ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul.

Printre tradițiile de Bobotează se află și cea în care preotul sfinţeşte apa unui râu, aruncând în ea o cruce, care trebuie adusă înapoi. Bărbatul care reuşeşte să scoată crucea din apă va avea noroc tot anul. În unele zone din ţară există obiceiul numit Iordanela: oamenii merg la fântâni şi îşi toarnă apă pe cap, ca să fie sănătoşi tot anul.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE