Rod Covlin, în vârstă de 45 de ani, a făcut în așa fel încât nota scrisă de el și pe care i-a atribuit-o fiicei sale să fie descoperită câțiva ani mai târziu de la crimă. Copila își găsise mama moartă în baie, în locuința lor din New York, în 2009, arată dailymail.co.uk.

„În toți acești ani mi-a fost extrem de frică și m-am simțit extrem de vinovată din noaptea în care mama a murit. Am mințit, nu doar a căzut. M-am supărat și am împins-o, dar nu cred că atât de tare. Nu am vrut să o rănesc, jur. A căzut și am auzit un zgomot groaznic, apa s-a făcut roșie. Am încercat să-i țin capul la suprafață dar a rămas nemișcată”. Acesta este conținutul notei scrise de tatăl criminal pentru a-și învinui propria-i fiică de moartea mamei sale.

Nota a fost încărcată în emailul fiicei victimei în iunie 2013, la aproape patru ani de la crimă. Polițiștii au crezut inițial că femeia, care era bancher, a alunecat, s-a lovit la cap și a murit înecată, dar au aflat ulterior că fusese sugrumată.

Fostul ei soț a folosit o lovitură de arte marțiale pentru a-i rupe gâtul. Individul, un agent de bursă, voia să pună mâna pe averea de 4 milioane de dolari a soției sale, au aflat procurorii. Acuzatul, arestat în 2015, nu a recunoscut nimic iar procesul său este în derulare.

Citește și: Cât câștigă românul fără adăpost din Italia căruia viceprimarul i-a aruncat păturile la gunoi