Janna Nemțova (42 de ani) este acuzată că desfășoară activități pentru o organizație declarată „indezirabilă” în Rusia. Ordinul nu menționează organizația cu care ar lucra Nemțova.

Totuși, Janna Nemțova, care a părăsit Rusia în iunie 2015, din cauza unor amenințări primite după uciderea tatălui său, este cofondatoare a Fundației Boris Nemțov pentru Libertate, cu sediul în Germania. Din 2024, această fundație este etichetată drept „organizație indezirabilă” în Rusia.

Regimul lui Vladimir Putin aplică etichetele de „indezirabil”, „extremist” și „terorist” pentru a elimina opoziția și vocile critice, precum și organizațiile sau persoanele care nu îi mai sunt utile. Scopul: să se mențină la putere printr-un control total asupra Rusiei.

Reacția Jannei Nemțova

Reuters observă că Nemțova a minimalizat decizia instanței din Moscova. „Acum sunt faimoasă. Organizația «indezirabilă» este Fundația Boris Nemțov, pe care am înființat-o în Germania în 2015. Este înregistrată la Bonn, unde am ajuns astăzi cu avionul”, a reacționat fiica fostului rival politic al lui Vladimir Putin.

Boris Nemțov, fost prim-vicepremier al Rusiei și cel mai important opozant politic al lui Vladimir Putin, a fost împușcat letal pe 27 februarie 2015 în timp ce traversa un pod de lângă Kremlin. El a fost asasinat înainte de a publica un raport despre rolul armatei ruse în anexarea Crimeei și provocarea războiului din Ucraina în primăvara anului 2014. Kremlinul mințea atunci că ar fi avut vreun rol și susținea că era o „voință” a poporului de a face parte din Rusia.

Ambasadorul britanic Nigel Casey depune flori la locul unde a fost asasinat Boris Nemțov Foto: Profimedia

Autoritățile ruse au arestat cinci ceceni și i-au condamnat la închisoare, dar nu au continuat cazul cu identificarea organizatorului și comanditarului asasinatului.

Boris Nemțov, urmărit de FSB înainte de a fi asasinat

Aliații lui Nemțov sunt convinși că politicianul a fost ucis de FSB din dorința lui Putin. Janna Nemțova a cerut în special interogarea despotului cecen Ramzan Kadîrov, un acolit al Kremlinului.

Boris Nemțov Foto: Profimedia

De cealaltă parte, Kremlinul a răspândit teorii precum că Boris Nemțov a fost ucis de „mișcarea de opoziție” pentru a crea un „martir” și a-l „denigra” pe Putin.

Conform unei investigații realizate de Bellingcat, înainte de a fi asasinat, Boris Nemțov a fost urmărit de echipa FSB implicată în otrăvirea opozanților Vladimir Kara-Murza, Dmitri Bîkov și Aleksei Navalnîi.

Urmându-l pe Nemțov ca lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi a fost și el persecutat, otrăvit, apoi arestat la reîntoarcerea în Rusia după câteva luni de tratament și recuperare în Germania. Navalnîi a fost declarat mort în închisoare pe 16 februarie 2024, iar foștii săi colaboratori s-au confruntat cu represiunea regimului de la Moscova.

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