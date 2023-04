Americanul se numește Robert Rundo și este un membru marcant al unui grup de supremaţie albă din California, cunoscut pentru atitudinea lui violentă și afilierile neo-naziste, scrie site-ul organizației americane de avocatură Southern Poverty Law Center, specializată în litigii de drepturi civile și interes public.

Robert Rundo, în vârstă de 33 de ani, se ascundea de trei ani în Europa de Est și este acuzat că a agresat un ofițer de poliție și a organizat acte violente în timpul manifestației Unite The Right din Charlottesville, din 2017, fiind lider al Mișcării Rise Above Movement (RAM).

Rundo a fost inculpat de un tribunal american în 2018, dar în 2019, cazul a fost respins de un mare juriu federal din Los Angeles, care a returnat un nou rechizitoriu în ianuarie.

Americanul a fost arestat în cele din urmă în incinta unei săli de sport din capitala României pe 29 martie, când un informator a luat legătura cu autoritățile. La momentul arestării, Rundo avea un act de identitate pe numele lui Robert Lazăr Pavic.

În urma arestării, autoritățile americane au emis o cerere de extrădare și Rundo va fi audiat pe 25 aprilie. În același timp, autoritățile europene îl acuză pe american că a răspândit ideologia supremației albe în țări precum Serbia, Bulgaria și Ungaria.

Hatewatch și Bellingcat au raportat că Rundo a trăit intermitent în Serbia, după ce a fugit din Statele Unite, în urmă cu 3 ani, unde a fost vizitat de un fost recrut activ al clubului de marină din San Diego, Grady Mayfield. În timp ce Mayfield se afla în Serbia, cei doi au filmat un interviu cu naționalistul sârb de extremă dreapta Damnjan Knežević.

Ulterior, Bellingcat a raportat că Rundo s-a mutat în Bulgaria, unde el și alți câțiva bărbați au filmat un videoclip de propagandă în care făceau reclamă brandului de modă al lui Rundo la o ruină romană din orașul Plovdiv. Același reporter Bellingcat a identificat unul dintre numeroasele canale Telegram ale naționalistului alb care distribuie videoclipuri din capitala Bulgariei, Sofia, chiar pe 12 martie.

La începutul acestui an, Hatewatch a scris că o listă de la Centrul de screening terorist al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite conținea și numele lui Rundo drept „interzis zbor”, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie împiedicat să se îmbarce într-o aeronavă care zboară către, dinspre, în interiorul sau deasupra SUA.

Hatewatch și Bellingcat au contactat Media2Rise, un centru de propagandă fondat de Rundo, prin e-mail, pentru comentarii. Nu au răspuns. Hatewatch și Bellingcat l-au contactat și pe Mayfield, pe Telegram. Mayfield a răspuns: „Atâta timp cât avem un tânăr care reprezintă tot ceea ce este puternic și bărbătesc, viitorul nostru este asigurat”.

Dacă va fi extrădat, Rundo va fi acuzat ca urmare a presupuselor sale acțiuni la mitingul mortal Unite the Right, unde membrii mai multor organizații neonaziste au participat la notoriul marș de pe terenul Universității din Virginia, la lumina torțelor, iar a doua zi ar fi luat parte la violențele care au urmat evenimentului.

Imaginile și fotografiile făcute în acea zi arată membrii grupului lui Rundo care atacă contraprotestatarii. În urma Unite the Right, au fost formulate acuzații separate împotriva membrilor RAM în California și Virginia.

În august 2017, Rundo și susținătorii săi au mărșăluit la mitingul Unite the Right din Charlottesville cu mâinile bandajate, „gata de luptă de stradă”. Sute de supremaționiști albi s-au adunat în Virginia City pentru a protesta față de planificata îndepărtare a unei statui a generalului confederat Robert E. Lee.

Ciocnirile au izbucnit pe 11 august, când o mulțime de naționaliști albi care protestau, cu torțe în mâini, în campusul Universității din Virginia s-au lovit de un mic grup de contraprotestatari.

A doua zi, violența a escaladat între cele două părți. Ciocnirile de stradă au izbucnit înainte ca evenimentele programate pentru acea zi să înceapă și au durat aproape o oră, până când autoritățile au forțat mulțimea să se împrăștie.

În cele din urmă, revoltele s-au încheiat cu trei victime, când un elicopter al poliției de stat care monitoriza demonstrația s-a prăbușit, ucigând doi ofițeri. În plus, un protestatar a murit după ce a fost lovit de un vehicul.

