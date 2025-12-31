Iahtul lui Jeff Bezos a fost văzut în jurul unei insule tropicale din Marea Caraibilor

Insula caraibiană St. Barts (prescurtare de la Saint Barthélemy – n.r.) atrage magnați și celebrități pe un teritoriu unde tarifele de cazare de cinci cifre pe noapte sunt ceva obișnuit. De la portul plin de „conace plutitoare” până la petrecerile de pe plajă, accesibile doar pe bază de invitație, St. Barts a devenit locul de întâlnire neoficial de la final de an pentru cei mai bogați oameni din lume.



În alte colțuri ale lumii, câteva enclave de lux – de la Antigua la Cabo San Lucas – completează harta destinațiilor de vacanță pentru miliardarii lumii. Potrivit datelor obținute de Business Insider, în special de la platforma Marine Traffic, acestea sunt locurile unde super-bogații par să își petreacă Revelionul.



De exemplu, Jeff Bezos a fost văzut de Crăciun alături de soția sa, Lauren Sánchez Bezos, în Aspen, Colorado. Acum, de Revelion, cuplul s-ar afla în Caraibe. „Koru”, iahtul lui Jeff Bezos, a fost zărit în apropiere de St. Barts. Nava uriașă a fondatorului Amazon are o lungime de 127 de metri și dispune de o piscină impresionantă pe punte.

Zuckerberg, vacanță de lux între La Paz și Cabo San Lucas

În schimb, iahtul lui Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul companiei Meta Platforms (fosta Facebook), plutește în Golful Californiei, după ce a plecat din La Paz, Mexic. Este vorba de superiahtul „Launchpad”, cu o lungime de 118 metri, care l-a costat pe Mark Zuckerberg peste 300 de milioane de dolari.

Conform publicației citate, nava de sprijin „Wingman”, de 67 de metri, se află și ea în apropiere, tot în Golful Californiei.



Zona se află lângă Cabo San Lucas, un oraș stațiune din Mexic aflat în vârful sudic al peninsulei Baja California, care a devenit în ultimii ani un refugiu preferat de miliardari, datorită peisajului natural spectaculos, aeroporturilor private și posibilităților de agrement nautic.

Cei mai bogați 10 oameni ai lumii la 1 decembrie 2025, potrivit Forbes

Conform revistei Forbes, clasamentul miliardarilor lumii la 1 decembrie 2025 era următorul:

1. Elon Musk – 483 miliarde $ (Tesla, SpaceX, xAI);

2. Larry Page – 262 miliarde $ (Google/Alphabet);

3. Larry Ellison – 253 miliarde $ (Oracle);

4. Jeff Bezos – 245 miliarde $ (Amazon);

5. Sergey Brin – 242 miliarde $ (Google/Alphabet);

6. Mark Zuckerberg – 222 miliarde $ (Meta/Facebook);

7. Bernard Arnault – 190 miliarde $ (LVMH);

8. Jensen Huang – 154 miliarde $ (Nvidia);

9. Michael Dell – 152,1 miliarde $ (Dell Technologies);

10. Warren Buffett – 151,9 miliarde $ (Berkshire Hathaway)/

