Măsura prețului protejat pentru combustibili a fost introdusă pe 9 martie de guvernul Fidesz, stabilind limite maxime de 595 de forinți pentru benzină (8,89 lei la cursul de azi) și 615 forinți (9,19 lei) pentru motorină.

Prețul plafonat pentru carburant era valabil doar pentru cei care au mașini înscrise în circulație în Ungaria. Pentru ceilalți, benzina se vindea la un preț în jurul a 750 de forinți litrul.

Gulyás Gergely, liderul grupului parlamentar Fidesz, a catalogat drept „o greșeală gravă” decizia guvernului de a elimina plafonul prețului protejat la carburanți. Declarația sa vine pe fondul anunțului făcut de Magyar Péter cu privire la această măsură, care a stârnit deja numeroase controverse.

„Prețul protejat a ferit milioane de familii maghiare de cheltuieli semnificative”

Într-o postare publicată miercuri seară, Gulyás a subliniat importanța prețului protejat pentru gospodăriile maghiare: „Prețul protejat al carburanților a ferit milioane de familii maghiare de cheltuieli semnificative în ultimele patru luni”. Ungaria are aproximativ 9,5 milioane de locuitori.

Prețul petrolului pe piața mondială a scăzut din nou în ultimele zile, ajungând în jurul valorii de 80 de dolari pe baril, ceea ce este o veste bună pentru familiile maghiare și pentru economia națională. Ultima oară când prețul a fost atât de scăzut a fost în februarie, a insistat Gulyás.

Liderul Fidesz consideră că eliminarea plafonării prețurilor este o decizie „nechibzuită” și „periculoasă”, mai ales în contextul incertitudinii economice globale.

Nu există nicio garanție că, în această situație economică fragilă la nivel global, prețurile carburanților nu vor crește din nou rapid.

Propunerea lui Gulyás: păstrarea unui plafon al prețurilor

Gulyás a propus ca guvernul să modifice actuala reglementare astfel încât plafonul prețurilor să fie menținut la nivelul actual: „Propunem ca guvernul să transforme sistemul de preț protejat în unul cu un plafon al prețurilor la nivelul actual. Magyar Péter a făcut campanie cu un preț al benzinei de 480 de forinți și a promis reducerea accizelor, dar acum guvernul elimină chiar și prețul protejat introdus de el”.

Péter Magyar: „Nu mai este nevoie”

Pe de altă parte, Péter Magyar a anunțat, miercuri, în Parlament că executivul va iniția eliminarea plafonării prețurilor la carburanți, argumentând că prețurile benzinei și motorinei sunt așteptate să scadă sub nivelul protejat stabilit anterior de guvern.

„În aceste condiții, măsura nu mai este necesară”, a explicat Magyar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE