„Pentru noi începe o epocă a războiului”

„Este timpul să respingem șantajul ucrainenilor!”, a scris sâmbătă pe Facebook ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, după ce a discutat telefonic cu ministrul israelian de externe, Gideon Saar, despre situația din Orientul Mijlociu.

Conform evaluării sale, o nouă ordine mondială se naște sub ochii noștri în locul celei vechi. Din păcate, pentru noi începe o epocă a războiului”, a punctat acesta pe platforma de socializare.

Vine un puternic val de scumpiri

Criza din Orientul Mijlociu nu amenință doar securitatea mondială, ci supune și aprovizionarea globală cu energie unei probe extrem de dure. Guvernul SUA a luat „o decizie rezonabilă” atunci când a suspendat parțial sancțiunile petroliere împotriva Rusiei, a opinat Szijjártó. Conducerea UE s-a exprimat vineri într-un mod total opus, criticând dur pasul făcut de Washington.”

În opinia lui Szijjártó, „Bruxelles-ul ar trebui să facă același lucru”. Acesta argumentează că, în situația actuală, Europa este tăiată de la cele mai importante două surse de energie eurasiatice: petrolul din lumea arabă și resursele energetice rusești ieftine. Dacă situația va rămâne neschimbată, există riscul „celui mai puternic val de scumpiri în toate sectoarele din Europa”, a susținut sâmbătă ministrul maghiar de externe pe pagina sa de Facebook.

Totodată, acesta spune că: „E timpul ca Bruxelles-ul să nu mai danseze pe melodia lui Zelenski”.

Un „șantaj” din partea Kievului

De săptămâni întregi, guvernele maghiar și ucrainean se află într-o dispută aprigă privind „sursele ieftine de energie rusească” menționate de Szijjártó. Mai exact, disputa se concentrează pe reactivarea conductei petroliere Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Europa Centrală.

Potrivit unor surse ucrainene, un atac cu drone rusești a lovit conducta la sfârșitul lunii ianuarie, iar aceasta este scoasă din funcțiune de atunci. Guvernul maghiar consideră acest lucru drept „șantaj” din partea Kievului.

Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat în repetate rânduri, citând imagini din satelit, că Drujba este operațională, dar că guvernul ucrainean o menține închisă în mod deliberat pentru a exercita presiuni asupra Budapestei. Ungaria blochează în prezent un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că premierul Ungariei, Viktor Orbán, blochează sprijinul pentru Ucraina și adoptă o poziție aliniată politicii liderului rus, Vladimir Putin. Într-un interviu pentru Politico, Zelenski a afirmat că „diferența dintre Putin și Orbán este că acesta din urmă nu bombardează, nu folosește drone sau soldați împotriva noastră, dar blochează ajutorul”.

Tensiuni crescute între Ungaria și Ucraina

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria s-au deteriorat considerabil în ultima perioadă. Recent, autoritățile maghiare au reținut angajați ai băncii ucrainene „Oșciadbank”, confiscând vehicule și valori, inclusiv numerar și aur.

Potrivit publicației ucrainene independente Unian, Budapesta a justificat acțiunea, invocând dreptul de a confisca bunuri ale băncii. În plus, Orbán a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile impuse sectorului energetic rus.

Un alt punct de tensiune a fost legat de conducta de petrol „Drujba”, avariată de forțele rusești, și de un împrumut UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, blocat de guvernul ungar.

Orbán a acuzat Ucraina că blochează tranzitul petrolului prin „Drujba” și a amenințat că va relua transportul „prin forță”.

Zelenski a reacționat vehement la presiunile premierului ungar, invocând blocarea fondurilor europene destinate Ucrainei și criticând poziția Budapestei: „Am putea să oferim adresa lui Orbán profesioniștilor noștri din forțele armate, ca să discute în limbajul lor”.

Mihai Dimian, noul ministru al Educației, a apărut în mijlocul studenților care protestau în București față de bugetul pentru învățământ
