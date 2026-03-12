„Blochează drumul nostru către UE”

Conform declarațiilor președintelui ucrainean, Orbán împiedică sancțiunile împotriva Moscovei, tranzitul armelor prin Ungaria și sprijinul militar acordat Ucrainei de la începutul invaziei rusești.

„El blochează banii, blochează armele, blochează drumul nostru către UE, drumul nostru spre viață. De asemenea, răspândește narațiuni rusești”, a spus Zelenski.

Întrebat dacă îl consideră pe Orbán un aliat al lui Putin, președintele ucrainean a răspuns direct: „Da, desigur. Este de partea liderului rus. Face același lucru – blochează tot pentru Ucraina. Singurul lucru pe care nu îl face acum este să ne atace teritoriile cu rachete sau drone și să trimită soldați”.

În ceea ce privește relația directă cu premierul ungar, Zelenski a subliniat că nu există o comunicare activă. El a menționat că a transmis o invitație pentru o întâlnire prin intermediul premierului slovac, Robert Fico, cu care a discutat pe 27 februarie.

„L-am invitat, iar el (n.red. – Orbán) a spus: «Da, trebuie să stabilim o dată», apoi a dispărut”, a explicat președintele. Zelenski a adăugat că o eventuală întâlnire ar putea avea loc în format bilateral sau trilateral, dar nu au fost stabilite detalii concrete.

Tensiuni crescute între Ungaria și Ucraina

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria s-au deteriorat considerabil în ultima perioadă. Recent, autoritățile maghiare au reținut angajați ai băncii ucrainene „Oșciadbank”, confiscând vehicule și valori, inclusiv numerar și aur. Potrivit publicației ucrainene independente Unian, Budapesta a justificat acțiunea, invocând dreptul de a confisca bunuri ale băncii.

În plus, Orbán a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile impuse sectorului energetic rus. Un alt punct de tensiune a fost legat de conducta de petrol „Drujba”, avariată de forțele rusești, și de un împrumut UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, blocat de guvernul ungar.

Orbán a acuzat Ucraina că blochează tranzitul petrolului prin „Drujba” și a amenințat că va relua transportul „prin forță”.

Zelenski a reacționat vehement la presiunile premierului ungar, invocând blocarea fondurilor europene destinate Ucrainei și criticând poziția Budapestei: „Am putea să oferim adresa lui Orbán profesioniștilor noștri din forțele armate, ca să discute în limbajul lor”.

