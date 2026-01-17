Pentru a menține navigația pe Dunăre, autoritățile de la Budapesta au activat spărgătoarele de gheață fluviale.

Spărgător de gheață pe Dunăre din cauza frigului Foto: Captură video Youtube

Intervenția a fost necesară mai ales în sudul capitalei, în port, și în zonele Gonyu și Kiskore, unde s-au format plăci de gheață plutitoare, a precizat Corpul Operațional Meteorologic din Ungaria.

Spărgător de gheață pe Dunăre Foto: Captură video Youtube

În plus, ceața persistentă complică și mai mult navigația fluvială.

Deși temperaturile au urcat vineri peste zero grade Celsius, meteorologii avertizează asupra unui nou val de frig săptămâna viitoare, care ar putea afecta Europa Centrală. Și România este afectată de valul de ger, ANM a emis mai multe coduri Galbene de temperaturi extreme.

Potrivit autorităților maghiare, iarna Dunărea îngheață frecvent parțial, îngreunând transportul pe apă.

Totuși, acest fenomen a devenit mai rar în ultimele decenii, din cauza iernilor mai blânde, cauzate de schimbările climatice. Ultima înghețare completă a fluviului a fost în 1963.

În prezent, lacul Velența, situat la 50 km sud de Budapesta, este complet înghețat. Autoritățile au permis patinajul pe suprafața acestuia, dar și pe partea sudică a lacului Balaton, cel mai mare lac din Ungaria.

Și la Viena a fost folosit spărgătorul de gheață, cârmuit de o femeie, pentru prima oară în ultimii 9 ani.

