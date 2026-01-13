Spărgătorul de gheață MS Eisvogel, din nou pe Dunăre

Frigul intens din Austria, din ianuarie 2026, a transformat bazinele Freudenau, Albern și Lobau în calote glaciale, punând în pericol transportul maritim. MS Eisvogel, lung de 32 de metri, este acum în acțiune la fiecare două zile pentru a sparge gheața și a proteja navele de presiunea periculoasă. Navele de marfă depind de această intervenție vitală, relatează publicația Heute.

Eisvogel, care înseamnă în germană „pescăraș albastru”, este cârmuit de o femeie. Cornelia Wisauer se află la cârma spărgătorului de gheață.

„Fiind cel mai mare port public dunărean din Austria, Portul Viena trebuie să rămână deschis transportului maritim chiar și iarna. Când un front rece masiv se deplasează deasupra Vienei, spărgătorul de gheață Eisvogel garantează accesul nestingherit al navelor de marfă la chei în orice moment”, spune Fritz Lehr, director comercial al Portului Viena.

Cum menține Eisvogel porturile Vienei deschise iarna

Construită în 1955, MS Eisvogel este dotată cu două motoare diesel de 260 CP fiecare, care îi permit să spargă sloiuri de gheață de până la 60 de centimetri grosime. Coca sa (partea principală a navei n.r.), protejată de oțel de până la 12 mm grosime, cântărește 80 de tone, iar dacă este necesar, poate adăuga până la 30 de tone de balast cu apă pentru a crește eficiența.

„Apoi întreaga cocă vibrează, unda face spumă, iar gheața se sparge în bucăți cu un scrâșnet puternic”, descrie căpitanul Michael Schopf, care amintește că ultima intervenție similară a avut loc în 1985, la temperaturi de minus 20 de grade Celsius.

Pe lângă misiunile de iarnă, MS Eisvogel servește și ca navă de salvare și stingere a incendiilor, contribuind la siguranța celor aproximativ 5.000 de angajați din Portul Viena.

Această navă specializată asigură operațiuni fără probleme și protejează infrastructura portuară pe o suprafață de trei milioane de metri pătrați, potrivit publicației citate. Cu o lungime de 32 metri și lățime de 6,5 metri, Eisvogel reprezintă o piesă esențială pentru funcționarea portului în orice anotimp.

