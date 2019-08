De Daniel Conțescu,

În plină criză a autorităților, declanșată de tragedia de la Caracal, oamenii au început să explice cum au înflorit rețelele și clanurile care fac trafic de persoane.

Pe 3 ianuarie 2019, avocatul craiovean Eugen Ruican a primit un telefon de la o tânără femeie cu o voce îngrijorată. ”Mă numesc Ana Maria Lăpădatu, am fost căutată de DIICOT și am nevoie de un avocat”, i-a spus interlocutoarea.

Avocatul Eugen Ruican FOTO: Sorin Cioponea

Ana era inculpată într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism.

După ce i-a auzit povestea, avocatul a sfătuit-o pe Ana ca ea să facă o plângere penală, tot la DIICOT, împotriva celui care exploata în străinătate, proxenetul Adi Ionuț Ilina. Ca în multe relații victimă – abuzator, între timp femeia devenise iubita lui Adi Ilina.

”Dar nu mint, am probe că mă pune să mă prostituez. Am acte că-i trimit bani”, spune Ana.

Ea îi arată apărătorului său extrasele de cont cu sumele pe care le trimitea frecvent din Germania în contul proxenetului Adi Ilina.

Ana Maria, alături de iubitul proxenet și totodată cel care l-a atacat pe avocat

Vizita în apartament

Luni, 7 ianuarie, femeia și avocatul urmau să ajungă la DIICOT, pentru a da în vileag tot circuitul.

Dar, pe 4 ianuarie, aflată în apartamentul pe care și-l închiriase în Craiova, Ana este bătută măr de iubitul proxenet. Bărbatul îi ia din casă suma de 5.000 de euro.

Speriată, fata i-a mărturist iubitului ei proxenet că apelase la avocat și că ascultase o discuție dintre avocat și fratele lui, Cristian-Daniel Ilina, un fost polițist cu funcție în Craiova, care acum făcea parte din aceeași rețea.

Presiuni de la fostul polițist

Avocatul a primit un telefon din străinătate de la Cristian Ilina, fost polițist și fratele proxenetului, care-i propune să joace dublu: ”Ia-i banul (n.r. – fetei), iar îți facem viața frumoasă, ca să nu-ți duci treaba la cap”. Interesul celor doi frați, spune avocatul, era ca fata să nu facă declarații împotriva lor la DIICOT și să pice tot femeia în plasa procurorilor.

Fostul polițist Cristian Ilina, fratele proxenetului

Amenințările nu contenesc, după cum dovedesc înregistrările audio de pe 5 ianuarie 2019: ”Ce faci, băi, bulangiule? M-ai înregistrat și m-ai dat pe speaker pentru curvele alea? Tu încerci cu mine? În 3 zile mă întorc în țară și te f.t în cur!”, îi zice fostul polițist. Avocatul îi răspunde porcos, pe măsura abordării, iar scandalul crește.

Sâmbătă, 5 ianuarie, în intervalul 16.30-17.00, în biroul pe care-l are lipit de clădirea Judecătoriei Craiova, Eugen Ruican a primit vizita Anei. Femeia i-a cerut să n-o mai reprezinte în dosarul în care este inculpată. S-a răzgândit.

Redăm înregistrările discuțiilor dintre avocatul Eugen Ruican și frații Cristian și Adi Ilina

”Bună ziua, fiți amabil, vă rog!”

Fata a fost sinceră și i-a povestit că a fost bătută de către iubitul ei și îl avertizează pe avocat că atât Adi, cât și Cristian Ilina ”sunt croiți pe tine”. Avocatul Ruican o sfătuiește să nu renunțe, pentru că altfel ea va cădea ca vinovată la DIICOT. Stabilesc ca în săptămâna următoare să meargă la DIICOT Craiova și să formuleze plângerea.

La finalul discuției, fata pleacă înaintea lui Eugen de la birou. După ce încuie ușa clădirii, dar înainte să se urce în mașină, avocatul se trezește abordat de un trecător. ”Bună ziua, fiți amabil, vă rog!”.

Avocatul crede că este vorba despre o persoană care are nevoie de o informație. Se întoarce, cu nasul în telefon.

”Uite-așa te f…m în cur!” și i-a rupt piciorul

Greșit! Vede cum mâna dreaptă a persoanei din fața lui îi face o priză puternică pe umăr cu mâna dreaptă. ”Cu genunchiul piciorul stâng m-a lovit în genunchiul pe care-l aveam suferind de la vârsta de 13 ani”. Când era mic, o mașină l-a accidentat și l-a băgat în comă pentru aproape trei luni luni pe Ruican.

Avocatul a văzut că atacatorul este Ionuț Ilina, care i-a aruncat: ”Uite-așa te f…m în cur!”. Apoi bărbatul care l-a atacat dispare în ceață și e luat de la fața locului de iubita lui, Ana Maria.

Victima s-a tăvălit de durere. Primul care i-a sărit în ajutor a fost angajatul unei firme de curierat, care i-a adus o sticlă cu apă.

Poliția a ajuns la fața locului și a chemat salvarea. Avocatul a ajuns la spital și operat de urgență la genunchiul făcut franjuri, iar certificatul medico-legal inițial atestă că a avut nevoie de până la 40 de zile de îngrijiri medicale.

Piciorul avocatului, în diferite etape ale evoluției post-operatorii

Încă așteaptă raportul expertizei medico-legale dispus de către procuror. Eugen Ruican se deplasează cu dificultate.

Certificatul medico-legal care atestă gravitatea agresiunii asupra avocatului Eugen Ruican

Cazul ajunge la magistratul Adelina Bădan

Avocatul s-a dus la Parchet și a deschis trei fronturi de luptă, dosarul împotriva celor trei persoane implicate, susținând că împotriva lui s-au comis trei infracțiuni: instigare la ultraj din partea lui Cristian Ilina, ultraj din partea lui Ionuț Ilina și complicitate la ultraj din partea Anei Maria, fosta sa clientă.

Dintre cei trei, este audiat, în calitate de făptuitor, doar Ionuț Ilina, iar ceilalți doi sunt audiați de procurori în calitate de martori. Dosarul numărul 112/P/2019, instrumentat de procuroarea Adelina Bădan, n-a fost încă trimis în instanță, iar avocatul fierbe pe margine.

Consideră că ”probatoriul a fost făcut pe genunchi” și îi învinovățește pe anchetatori că au încălcat dispozițiile Codului de Procedură Penală, administrând defectuos probe. Avocatul mai vorbește despre ”cereri de probatorii respinse de către procuror în manieră neîntemeiată și lipsă de logică umană și juridică”.

”Voi găsi un procuror care să-și facă treaba”

Eugen Ruican solicită reaudierea fetei și a lui Cristian Daniel Ilina. Toate solicitările sale au fost respinse de procuroare.

Eugen Fabian Ruican încheie dur: ”Vreau s-o dau pe procuroare pe mâna Inspecției Judiciare, iar pe partea adversă, despre care am informații că are relații cu aripa Poliției craiovene care este mână-n mână cu infractorii locali, n-o las nepedepsită, vom ajunge în instanță, voi găsi un procuror care-și va face treaba”.

Niciunul dintre frații Ilina nu au putut fi contactați, fostul polițist Cristian fiind plecat în străinătate, iar Adi fiind în Craiova.

Citeşte şi:

DIICOT ne-a mințit! Mașina criminalului din Caracal al Alexandrei Măceșanu era suspectată în dosarul dispariției Luizei Melencu, se arată în raportul MAI către CSAT și Iohannis

CRIMELE DIN CARACAL. Ceaușescu n-a murit, aflăm din raportul oficial al MAI. Deși au aflat de răpirea Alexandrei, șefii IPJ Olt n-au intervenit pentru că erau la bilanțul Poliției Scornicești!

GSP.RO Cum arată rochia cu care Serena Williams a dat lovitura în SUA. Costă 120 $ și se vinde ca pâinea caldă

Unica.ro Sora lui Gheorghe Dincă, primele declarații despre fratele și tatăl său. 'A venit George la mine și mi-a spus că a murit..'