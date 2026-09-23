Uraganul Polo, care a crescut în intensitate până la categoria 5, amenință coasta Pacificului din Mexic cu rafale ce ating viteze de până la 290 km/h, conform Centrului Național pentru Uragane (NHC) din Miami. Într-o actualizare de miercuri, 23 septembrie 2026, NHC a declarat că „imaginile prin satelit indică faptul că Polo rămâne un uragan major puternic. Ciclonul continuă să mențină un ochi clar, distinct și circular”.

Totuși, experții au subliniat că „convecția din peretele ochiului nu mai este la fel de intensă ca în ultimele 24 de ore”.

Intensitatea inițială a fost estimată la aproximativ 250 km/h, iar Administrația Națională a Oceanului și Atmosferei (NOAA) din SUA a descris uraganul drept „extrem de periculos”. Într-o analiză citată de BBC, NOAA a remarcat că intensificarea rapidă a uraganului Polo pe parcursul ultimelor 24 de ore a fost „cu adevărat remarcabilă”.

Fenomenul El Niño, care generează temperaturi oceanice neobișnuit de ridicate în Pacificul central și de est, joacă un rol semnificativ în alimentarea acestui uragan, notează CNN. Marți, 22 septembrie, s-au înregistrat vânturi care au atins 290 km/h, iar temperaturile apei din Pacific au atins maxime istorice de aproape 3°C, depășind recordul anterior din 2015, conform BBC.

Polo a afectat estul Texasului marți, înainte de a se deplasa aproape de coasta de sud-vest a Mexicului, unde a provocat condiții de furtună tropicală. NHC a avertizat că uraganul se va deplasa de-a lungul coastei de vest a Statelor Unite, urmând să vireze spre nord-vest sau chiar spre nord până la sfârșitul perioadei prognozate.

Garda Națională și armata mexicană sunt mobilizate pentru a ajuta populația. „În coordonare cu autoritățile de Protecție Civilă de la toate cele trei niveluri guvernamentale, Garda Națională pregătește brigăzi de sprijin, vehicule și echipamente de salvare, care vor fi utilizate în eforturile de ajutor în zonele afectate de fenomenul meteorologic”, conform unui comunicat oficial publicat marți.

Un avertisment de furtună tropicală rămâne în vigoare pentru zonele din sud-vestul Mexicului. Până joi, 24 septembrie, se așteaptă ploi torențiale care ar putea provoca „inundații și alunecări de teren periculoase pentru viață, mai ales în zonele cu teren accidentat”, a precizat NHC.