Urmările atacului cu rachete efectuat de ruși asupra unui magazin alimentar din Harkov, unul dintre cele mai sângeroase de până acum | FOTO

Potrivit Ukrainska Pravda, bombardamentul ruşilor a vizat obiective civile din satul Hroza, din orașul Kupiansk, nu departe de linia frontului cu armata rusă.

La scurt timp după, guvernatorul regional Oleg Sinegubov a anunţat 49 de morţi, iar autoritățile ucrainene au publicat imagini cu urmările atacului. Conform guvernatorului, mulți civili se aflau acolo în momentul atacului.

Pe imaginile publicate de Sinegubov, se pot observa mormane de moloz şi echipe de salvare sosite la faţa locului.

Un băiat de 6 ani se numără printre morţi, a adăugat guvernatorul regional, anunţând de asemenea şase răniţi, potrivit Sky News și CNN.

