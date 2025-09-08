UE este cel mai mare partener comercial al Indiei

Potrivit The Statesman, în următoarea lună vor avea loc două runde importante de discuții pentru a elimina blocajele precum regulile de origine, accesul pe piață și taxele vamale pentru vin și produse lactate. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei, comerțul cu bunuri între cele două atingând 135 miliarde de dolari în anul fiscal 2023-2024.

În acordul comercial semnat între UE și SUA, prima a indicat flexibilități pentru SUA în ceea ce privește controversatul Mecanism de Ajustare a Frontierei Carbonului (CBAM).

Prin urmare, oficialii din Ministerul Comerțului și Industriei au declarat că Delhi va insista acum pentru concesii similare, deoarece UE a adoptat anterior o abordare rigidă în ceea ce privește CBAM în negocierile cu India.

Deși delegația UE a susținut că regulamentul CBAM nu face parte din Acordul de Liber Schimb India-UE, negocierile pe marginea acestuia sunt cruciale, deoarece industria indiană a început să se confrunte cu impactul regulamentului care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Anunțul vine după ce Vladimir Putin a apărut ținându-se de mână cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, la un summit „anti-NATO”, în China. Cei doi au fost văzuți zâmbind, în timp ce s-au întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping pentru discuții cruciale la Tianjin.

Ursula von der Leyen și Narendra Modi accelerează negocierile. Comerțul între UE și India a ajuns deja la 135 miliarde de dolari

La summit-ul din Tianjin, China, președintele rus a petrecut 45 de minute discutând cu premierul indian Narendra Modi în limuzina blindată produsă în Rusia, timp în care alți lideri mondiali au rămas în așteptare.

Kremlinul a prezentat această scenă drept o demonstrație de diplomație personală, purtătorul de cuvânt al lui Putin subliniind că îi oferă un „avantaj de justiție internă”. În decurs de trei zile, atât Modi, cât și liderul nord-coreean Kim Jong-un au urcat alături de Putin în impozanta Aurus Senat neagră.

Ce este CBAM

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM) este o politică a Uniunii Europene (UE) concepută pentru a preveni „scurgerea de emisii de carbon” prin impunerea unei taxe asupra emisiilor de carbon încorporate ale anumitor bunuri importate, asigurându-se că importurile se confruntă cu același cost al emisiilor de carbon ca și bunurile produse pe plan intern în cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS).

Introdus ca parte a pachetului UE „Fit for 55”, acesta acoperă inițial bunuri din sectoare precum cimentul, fierul și oțelul, aluminiul, îngrășămintele și electricitatea, cu planuri de extindere a domeniului său de aplicare în timp.

Cum funcționează CBAM (Mecanismul de gestionare a emisiilor de carbon)

Importatorii de bunuri desemnate trebuie să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră încorporate în produsele lor.

În cele din urmă, importatorii ar trebui să achiziționeze și să predea „certificate CBAM” pentru a acoperi conținutul de carbon al bunurilor pe care le introduc în UE.

Mecanismul are o fază de tranziție (1 octombrie 2023 – 31 decembrie 2025), care se concentrează doar pe obligațiile de raportare, urmată de implementarea completă începând cu 1 ianuarie 2026.

De ce a fost creat CBAM

Prevenirea scurgerilor de carbon: Acesta abordează riscul ca producția cu emisii mari de carbon să se mute din UE în țări cu reglementări de mediu mai puțin stricte, ceea ce ar submina eforturile globale în domeniul climei. Domeniul de aplicare inițial al CBAM include importurile de:
Fier și oțel, Ciment, Îngrășăminte, Aluminiu, Electricitate și Hidrogen.

Cooperarea UE-India, extinsă dincolo de comerț

Săptămâna trecută, prim-ministrul Narendra Modi și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au purtat o convorbire telefonică și au discutat despre „încheierea timpurie a Acordului de Liber Schimb India-UE”.

Relația India-UE nu se limitează doar la comerț. Pe 17 septembrie, Uniunea Europeană își va prezenta noua viziune strategică pentru India, care va contura cadrul pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării și va da o nouă direcție relațiilor politice și strategice.

India și UE lucrează la un „Acord privind securitatea informațiilor” și alte cadre pentru a ridica cooperarea în domeniul apărării la noi înălțimi. Scopul este de a colabora în sectorul apărării și de a dezvolta împreună echipamente militare.

Cooperare tehnologică avansată

În 2022 a fost înființat „Consiliul pentru Comerț și Tehnologie” (TTC) pentru cooperarea tehnologică între India și UE. Acesta vizează creșterea cooperării în domenii precum inteligența artificială, informatica cuantică, semiconductorii și securitatea cibernetică.

Săptămâna trecută, premierul Narendra Modi a avut o convorbire telefonică cu liderii UE Antonio Costa și Ursula von der Leyen. S-a convenit finalizarea rapidă a ALS, ambele părți exprimându-și angajamentul de a duce stabilitatea globală, ordinea bazată pe reguli și parteneriatul India-UE la noi înălțimi.

Negocieri intense pentru Acordul de Liber Schimb

A 13-a rundă de negocieri pentru ALS va avea loc la Delhi în această săptămână, iar următoarea rundă va fi organizată la Bruxelles luna viitoare. Până acum, s-a ajuns la un acord asupra a 11 capitole, dar rămân diferențe privind accesul pe piață și originea regulilor.

Există, de asemenea, diferențe cu privire la barierele netarifare, dar ambele părți speră să găsească o soluție echilibrată. Comisarul european pentru agricultură, Christoph Hansen, și șeful comerțului, Maros Sefcovic, vizitează India în această săptămână pentru discuții cu oficialii indieni.

În concluzie, India și UE depun eforturi intense pentru a finaliza acordul de liber schimb până la sfârșitul anului, în timp ce lucrează simultan la aprofundarea cooperării în domenii strategice precum apărarea și tehnologia. Aceste evoluții marchează o nouă etapă în relațiile dintre India și Uniunea Europeană.

Un Acord de Liber Schimb (ALS) este un tratat internațional între două sau mai multe țări care reduce sau elimină barierele comerciale, cum ar fi tarifele vamale, pentru a facilita schimbul de bunuri, servicii și investiții între semnatari.

Acordurile de Liber Schimb pot fi bilaterale (între două țări) sau regionale (implicând un grup de țări) și acoperă adesea domenii precum taxele vamale, standardele de produse, drepturile de proprietate intelectuală și comerțul cu servicii pentru a promova creșterea economică și legături comerciale mai puternice.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice sunt în Piața Victoriei: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide"
