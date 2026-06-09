„Propunem pentru prima oară interzicerea intrării în Uniunea Europeană a oricărei persoane care a servit în forţele armate ruse de la începutul războiului”, a declarat von der Leyen la Bruxelles. Ea a subliniat că scopul este ca Europa să rămână „fermă împotriva oricui a participat la invazia Ucrainei” .

Interdicţie pentru militari ruşi

Măsura este susţinută de mai multe state membre, inclusiv ţările baltice şi cele nordice, care consideră inadmisibil ca soldaţii ruşi să beneficieze de vize turistice după ce au luptat în Ucraina. Oficialii europeni au subliniat că această decizie este necesară în contextul în care Rusia continuă să finanţeze agresiunea militară împotriva Ucrainei.

Un alt aspect important al sancţiunilor vizează suspendarea mecanismului de ajustare automată a plafonului de preţ pentru petrolul brut rusesc. Iniţial, acest plafon fusese stabilit de statele G7 la 44,10 dolari pe baril în ianuarie 2025, cu o ajustare automată de 15% sub preţul pieţei petroliere. Însă, explozia preţurilor globale cauzată de războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca plafonul să devină ineficient, iar preţul barilului Ural să ajungă în prezent la 90 de dolari.

„Propunem simpla suspendare a acestei ajustări până în ianuarie anul viitor”, a precizat von der Leyen. Ea a menţionat că veniturile energetice ale Rusiei au scăzut cu aproximativ 40% la începutul anului 2025, un semnal că sancţiunile funcţionează.

Restricţii în sectorul pescuitului

Pentru prima dată, sancţiunile europene vor include măsuri împotriva produselor de pescuit ruseşti. „Propunem să impunem restricţii importante importurilor asupra anumitor produse de pescuit şi o interzicere totală a altora, ca de exemplu codul” , a declarat von der Leyen.

Our sanctions are working.



They are weakening the economic foundations of Russias war effort.



Today we double down.



With a 21st package.



Covering energy, banks & crypto, trade including fisheries and visa for Russian soldiers ↓ https://t.co/fTIkATOSfN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 9, 2026

În lupta împotriva ocolirii sancţiunilor, Comisia Europeană propune adăugarea a 14 companii chineze pe lista entităţilor interzise să facă comerţ cu statele membre UE. De asemenea, Bruxellesul intenţionează să blocheze anumite tranzacţii în criptomonede, utilizate frecvent pentru eludarea restricţiilor financiare impuse Rusiei.

„Sancţiunile noastre continuă să lovească dur şi să facă foarte rău Rusiei. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei”, a asigurat von der Leyen.

Potrivit şefei diplomaţiei europene, Kaja Kallas, sancţiunile impuse de UE au costat Rusia aproximativ 1.500 de miliarde de euro. Aceste cifre reflectă amploarea măsurilor economice adoptate de blocul comunitar împotriva Moscovei începând cu invazia din februarie 2022.