Apel pentru o mai mare „autonomie și independență” a blocului comunitar

Șefa executivului european a insistat asupra necesității unui „pilon european” mult mai puternic în domeniul apărării, pe fondul recentelor intruziuni ale Rusiei cu drone și avioane în spațiile aeriene ale Poloniei, României și Estoniei, potrivit EFE, citată de Agerpres.



„Aceste incidente, și mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic (în domeniul apărării)”, a subliniat Von der Leyen, într-un interviu publicat duminică de publicația belgiană Le Soir.

Ea a făcut apel la o „mai mare autonomie și independență” a blocului comunitar în materie de apărare, făcând referire la programul denumit „Readiness 2030”, a cărui aplicare se va accelera odată cu mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru acest sector.



Întrebată dacă UE are în vedere crearea unor forțe armate proprii, Von der Leyen a subliniat că statele membre „își vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe”.

Avertismentul lansat de Ursula von der Leyen

În același timp, șefa executivului european s-a pronunțat pentru o descurajare „puternică și credibilă” a interferențelor în semnalele GPS în spațiul aerian european în regiunile limitrofe cu Rusia, care au afectat numeroase zboruri ale unor avioane civile în zone precum Marea Baltică și Marea Neagră.



„Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment”, a afirmat Ursula von der Leyen. De asemenea, ea a subliniat că Bruxelles ia „foarte în serios” aceste incidente, la fel și „toate atacurile hibride și cibernetice ale Rusiei împotriva UE”.



Aceste atacuri „demonstrează clar că ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”, consideră Ursula von der Leyen.