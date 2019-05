„Da, i-am spus doamnei Kovesi acum un an și ceva că, în măsura în care vrea să iasă din magistratură, poate să vină în USR. Despre subiectul prezidențialelor, nu a existat nicio discuție, în niciun moment” a declarat Dan Barna în fața lui Mihai Gâdea.

Dan Barna a spus că se aștepta la rezultatul pe care partidul său l-a înregistrat la alegerile europarlamentare: „Da, chiar am făcut pariuri cu colegii la partid. Am pariat pe 22,78%, practic cu o jumătate de procent mai puțin decât am reușit. Am fost în toată România și am constat că 7 din 10 oameni spuneau „Ne-am săturat. Vrem să scăpăm de hoți”. Am simțit că se va întâmpla ceva semnificativ la alegeri” a declarat liderul USR la Antena 3.

Moțiunea de cenzură și alegerile anticipate

Dan Barna este neclintit în a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, iar în perioada următoare vor urma discuții între partide.

„Acest guvern trebuie să plece în primul rând pentru ce i-a făcut Diasporei. E clar că a fost o strategie ca românii din Diaspora să nu voteze. Cireașa de pe tort: trei ani în care am fost ținuți în beznă pe tema justiției. Vom depune o moțiune de cenzură. Am discutat cu PNL, PMP, UDMR și Pro România. E o chestiune de zile și săptămâni. (..) Vom discuta și cu ALDE. Am înțeles că au în scurt timp un congres să vadă dacă mai rămân sau nu în coaliție. Deci, lucrurile sunt fluide în ceea ce înseamnă stabilitatea majorității. Nu vom primi membri ALDE în USR, dar cred că unii vor merge către alte partide”.

„Sunt destul de mari șansele ca guvernul să cadă la moțiunea de cenzură” consideră Dan Barna.

Ideea alegerilor anticipate a fost dezvoltată de liderul USR, care crede că în acest fel ar câștiga șase luni de „stabilitate” în România.

„E nevoie de alegeri anticipate și dacă ne uităm pe calendar ele nu pot avea loc înainte de alegerile prezidențiale, decât dacă începem de azi. Alegeri anticipate pot să fie după prezidențiale, în zona localelor – practic s-ar salva 6 luni de stabilitate în România. Acest guvern non-PSD despre care am vorbit că ar putea beneficia de susținerea noastră în Parlament ar putea să organizeze aceste alegeri anticipate și am putea să intrăm cu localele într-o stabilitate de 8 ani”.

