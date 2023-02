„USR a propus ca subiect de dezbatere poziția premierului României cu privire la reforma pensiilor speciale și de serviciu, inclusiv măsura în care proiectul guvernului răspunde cerințelor stabilite prin jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență”, a transmis USR.

Radu Mihail, liderul grupului USR din Senat, susține că proiectul de lege depus la Parlament nu rezolvă problema de fond, adică recalcularea pensiilor de serviciu pe bază de contributivitate, și riscă să fie declarat neconstituțional.

„Nicolae Ciucă are multe lucruri de clarificat: care este poziția guvernului față de pensiile speciale, dacă UE consideră că abordarea actuală respectă jaloanele din PNRR sau România riscă să piardă miliarde de euro de dragul specialilor de partid. Nicolae Ciucă mai trebuie să ne spună de ce România se împrumută din ce în ce mai mult și la rate din ce în ce mai mari; ce se întâmplă cu facturile la energie și întârzierile la eliberarea cardurilor”, a declarat senatorul Radu Mihail.

Spre deosebire de „Ora Guvernului”, care nu prevede în mod explicit obligativitatea miniştrilor de a fi prezenţi, premierul are obligația de a participa la dezbaterea solicitată, adică la „Ora prim-ministrului”, potrivit regulamentului Senatului.

Recomandări Zeci de proiecte educaționale cu același titlu au pierdut finanțarea prin PNRR. În spatele lor se află Editura Litera, abonată la contracte cu statul ure. „Ne-a zgâlţâit, dar nicio clădire n-a căzut!”

„Senatorii aparţinând grupului care a solicitat prezenţa prim-ministrului au la dispoziţie 5 minute pentru

prezentarea temei de dezbatere. Prim-ministrul are 5 minute pentru a prezenta punctul de vedere. Reprezentaţii grupurilor parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, cu excepţia majorităţii parlamentare care va avea la dispoziţie 15 minute pentru intervenţie. Reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie două minute. La finalul dezbaterii, prim-ministrul are la dispoziţie 10 minute pentru a răspunde intervenţiilor”, se precizează în regulament.

Ce a cerut Banca Mondială și ce spun guvernanții

Banca Mondială a cerut ca pensiile speciale să fie calculate pe principiul contributivității, să existe un stagiu minim şi să nu mai fie nicio pensie care să depăşească venitul din timpul serviciului, după cum a anunțat ministrul PSD al muncii, Marius Budăi, pe 24 octombrie 2022. Aceste soluții au fost cerute de Banca Mondială pentru ca România să îndeplinească un jalon important din PNRR.

Pe 6 decembrie 2022, Budăi a spus că legea privind reglementarea pensiilor speciale există şi urmează să fie depusă în Parlament, fără să avanseze un termen. El a precizat însă că implementarea PNRR nu este în pericol, dacă legea nu va fi depusă în Parlament până pe 31 decembrie.

Recomandări STUPOARE PE PIAȚA RCA. Șeful Euroins vorbește, în premieră, despre câteva sute de milioane de euro despre care „ASF a rămas cu impresia că ar putea lipsi”

Pe 20 decembrie, ministrul muncii a precizat că „nu va mai fi nicio pensie care să depăşească salariul, nu vor mai fi perioade asimilate, aşa cum a fost până acum şi va fi respectată ideea principală de reducere a cheltuielilor”.

La începutul lunii februarie, proiectul Guvernului privind pensiile speciale a ajuns în Comisia de buget din Senat, dar dezbaterea și votul au fost amânate, pentru că nu există prevăzut impactul bugetar, potrivit USR.

9.864 de persoane beneficiază de pensii de serviciu, numite și pensii speciale, majoritatea fiind procurori și judecători, potrivit celor mai recente date comunicate de Casa Națională de Pensii. Cea mai mare pensie lunară specială depășește 20.000 de lei.



GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Cine este, de fapt, iubita lui Florin Zamfirescu, cu care s-a cuplat după trei divorțuri. Daciana este cu 20 de ani mai tânără decât actorul

Observatornews.ro "Deci, mie îmi pare rău de acest polițai. Vreau să fie ce trebuie!". Un șofer beat a băgat doi agenți în spital, după o urmărire nebună pe străzile din București

Știrileprotv.ro Cum s-au răzbunat doi părinți, după ce fiul lor nu i-a invitat la nuntă pentru că nu erau „suficient de buni”

FANATIK.RO Care a fost ultima dorință a Prințesei Diana. O scrisoare dureroasă dinainte de accidentul fatal a fost făcută publică

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2023. Taurii au motive reale ca să accepte situația prezentă așa cum este și să își protejeze speranțele legate de viitor

PUBLICITATE SFERTUL DE POVESTE. Ce e NABU și de ce să facă parte din viața copiilor