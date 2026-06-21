Cod Galben duminică: Temperaturile ating praguri critice

Duminică, 21 iunie, între orele 12.00 și 21.00, este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei, precum și sud-vestul Munteniei.

ANM prognozează maxime între 31 și 36 de grade Celsius, cu cele mai ridicate temperaturi în vestul și sud-vestul țării.

De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca aerul să fie greu de suportat, în special la orele amiezii.

Cod Galben și luni

Luni, 22 iunie, între aceleași ore, un alt cod galben va afecta Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Temperaturile ridicate vor continua, cu maxime de 30–34 de grade în aceste regiuni, iar disconfortul termic va fi resimțit din plin, avertizează ANM.

Instabilitate atmosferică și precipitații

Pe lângă valul de căldură, instabilitatea atmosferică va aduce ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 40–60 km/h.

Duminică și luni, 21 și 22 iunie, fenomenele vor fi mai frecvente în vestul țării, Carpații Occidentali și Carpații Meridionali.

Marți, 23 iunie, acestea se vor extinde în sud, centru și nord-est. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, izolat depășind 30 l/mp, iar în unele zone sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.