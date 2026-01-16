Cum va fi vremea în București vineri, 16 ianuarie 2026

Începând de vineri dimineață, valorile termice scad față de perioada anterioară, iar vremea devine deosebit de rece. Pe timpul zilei, cerul va fi mai mult noros și va ninge slab, cu un strat de zăpadă estimat între 1 și 3 centimetri.

Spre seară și noaptea, cerul devine variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între -3 și -2 grade Celsius, iar minimele pot coborî până la -13 grade Celsius.

Un val de ger lovește toată România și sunt anunțate minime de -19 grade Celsius în mai multe județe din țară, timp de aproape o săptămână. În unele zile, maximele diurne ar putea ajunge până la -8 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București sâmbătă, 17 ianuarie 2026

Sâmbătă aduce în continuare vreme foarte rece, cu ger mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, dar în a doua parte a intervalului sunt așteptate unele înnorări. Vântul va sufla în general moderat. Maximele zilei vor rămâne între -3 și -2 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București duminică, 18 ianuarie 2026

Duminică, frigul persistă, cu ger dimineața și pe timpul nopții. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de -5 grade Celsius, iar minima va coborî între -10 și -8 grade Celsius, cu valori posibil mai scăzute în zonele preorășenești.

Cum va fi vremea în București luni, 19 ianuarie 2026

Luni, vremea se menține deosebit de rece, cu ger dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ -3 grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între -9 și -7 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București marți, 20 ianuarie 2026

Marți, cerul va fi variabil, cu mai multă nebulozitate pe timpul nopții. Vântul va rămâne slab și moderat. Temperatura maximă va urca în jurul valorii de 0 grade Celsius, însă nopțile rămân reci, cu minime cuprinse între -9 și -8 grade Celsius.

Atenționări meteorologice pentru București

În intervalul 16 ianuarie, ora 10.00 – 21 ianuarie, ora 10.00, municipiul București se află sub un mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger, în special noaptea și dimineața.

De asemenea, între 16 ianuarie, ora 20.00, și 17 ianuarie, ora 10.00, este în vigoare o atenționare meteorologică pentru vreme geroasă.

Meteorologii ANM au emis și prognoza valabilă în intervalul 19 ianuarie – 15 februarie 2026 și anunță un val de ger extrem în România. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între -16 și -6 grade Celsius.

