„Acest blocaj este un semn de criză structurală şi de concepţie a unei instituţii care are rostul să ţină echilibrul structurii statale din România. Adică atunci când apare criza în această structură statală, dreapta balanţă, echilibrul, soluţiile pentru a înlătura conflictele dintre autorităţile publice se află la Curtea Constituţională şi noi vedem acum cu tristeţe, surprindere, amărăciune că arbitrul jocului recurge la tertipuri la care uneori recurg jucătorii pentru a nu arbitra. Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren şi spune nu arbitrez pentru că tuşesc sau pentru că nu-mi place de arbitrul de margine”, a spus Valeriu Stoica.

Și a continuat, cu referire la cei 4 judecători numiți de PSD la CCR care au boicotat ședințele trecute în care Curtea trebuia să ia o decizie cu privire la proiectul pensiilor magistraților: „Precedentul care s-a creat prin faptul că minoritatea din componenţa Curţii a blocat decizia, nu şi-a exprimat propria opinie, că una este să îţi exprimi opinia ca minoritate şi alta este să împiedici luarea deciziei, acest precedent este extrem de periculos pentru o autoritate publică menită să asigure echilibrul funcţionării statului român”.

„În plus, e un exemplu foarte prost pentru toate instituţiile şi pentru viitorul funcţionării Curţii pentru că de acum înainte acest precedent ar putea să genereze situaţii asemănătoare la nesfârşit de câte ori o minoritate nu e de acord cu ce spune majoritatea întrucât prin vot nu poate să obţină o decizie favorabilă, se retrage şi împiedică luare deciziei. Păi asta înseamnă un blocaj permanent al Curţii”, a mai declarat el.

Acum în vârstă de 72 de ani, Valeriu Stoica a fost ministru al Justiției în perioada 1996-2000, în guvernele conduse de Victor Ciorbea, Radu Vasile și Mugur Isărescu și este părintele pensiilor speciale în forma lor modernă. În 1997, în calitate de ministru al Justiției în Guvernul condus de Victor Ciorbea, Valeriu Stoica a inițiat introducerea primelor pensii speciale, denumite oficial „pensii de serviciu”, pentru magistrați, adică judecători și procurori.

De asemenea, Valeriu Stoica a fost și președintele PNL, în perioada 2001-2002.

Amintim că, până acum, Curtea Constituțională a amânat de 4 ori decizia referitoare la al doilea proiect al pensiilor magistraților, adoptat luna trecută de Guvernul condus de Ilie Bolojan.