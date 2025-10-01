Măsurile anunțate de Primăria Capitalei pentru siguranța cetățenilor din București, în contextul codului portocaliu de vijelii

Bucureștiul se pregătește pentru condiții meteorologice extreme. Primăria Capitalei a anunțat măsuri de siguranță în urma avertizării de Cod Portocaliu pentru vijelii și rafale puternice de vânt. Autoritățile locale iau măsuri pentru protejarea cetățenilor și infrastructurii orașului.

Poliția Locală inspectează șantierele pentru securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor și panourilor publicitare. Administrația Străzilor București verifică funcționarea și stabilitatea semafoarelor. ALPAB este pregătită să intervină în cazul arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate.

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii. Aceste instituții au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Ce pot face bucureștenii care întâmpină probleme din cauza vremii extreme și a vijeliilor

Primăria Capitalei a pus la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868. Acest canal de comunicare permite o reacție rapidă la situațiile de urgență.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, a dispus măsuri pentru protejarea cetățenilor”, a transmis Primăria București.

Ministerul Mediului face apel la români după ce ANM a emis avertizările de ploi, ninsori și vijelii

Ministerul Mediului face apel la cetățeni să evite deplasările și vine cu o serie de recomandări în contextul avertizării ANM. Temperaturile scad și vremea se răcește în toată România, iar în sudul țării se vor semnala vijelii și ploi torențiale.

Printre principalele recomandări de la Ministerul Mediului se numără:

Evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate de fenomene meteo severe (ploi torențiale, vijelii, ninsori).

Respectarea indicațiilor autorităților și informarea continuă prin surse oficiale pentru eventualele schimbări de situație.

Pregătirea și asigurarea locuințelor, gospodăriilor și infrastructurii proprii împotriva efectelor furtunilor și ninsorilor.

Adoptarea unor măsuri de prevenire a poluărilor accidentale, precum gestionarea corectă a deșeurilor și evitarea folosirii produselor chimice periculoase în perioadele cu risc.

Protejarea sănătății personale, mai ales în cazul copiilor, bătrânilor și persoanelor cu boli cronice, prin menținerea unei bune hidratări și evitarea expunerii prelungite la frig sau umezeală.

Atenție sporită la circulația pe drumuri, care poate fi afectată de condițiile meteo, și respectarea recomandărilor privind siguranța rutieră.

În cazul apariției unor incendii cauzate de lovituri de trăsnet, implicarea rapidă a serviciilor specializate pentru limitarea pagubelor.

Cod portocaliu de vijelii și cod galben de ploi și ninsori, emise de ANM în România

ANM a emis o avertizare meteo de tipul cod portocaliu pentru vijelii, ninsori și ploi, valabilă în intervalul 2-4 octombrie în România. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

„În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h”, se arată în informarea ANM.

Cum va fi vremea în București, unde este valabil codul portocaliu de vijelii

Recomandări Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă

În opt județe din sud-estul țării, inclusiv București, vântul va avea intensități puternice, cu rafale ce pot ajunge între 70 și 85 km/h.

Pentru Capitală și județul Ilfov, ANM a emis avertizări speciale: joi, între orele 10:00 și 20:00, se va menține cod galben de vânt, iar din seara aceleiași zile până vineri dimineața, va intra în vigoare un cod portocaliu care semnalează intensificări puternice ale vântului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE