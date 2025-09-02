Bijutier de lux, acuzat că a indus în eroare investitorii în afacerea sa falimentară

Vashi Dominguez, un comerciant spaniol de diamante, a avut cândva un magazin emblematic în Covent Garden, alte trei în Londra și puncte de vânzare în interiorul Selfridges din Birmingham și Manchester.

De când lanțul a dat faliment în 2023, Dominguez a eludat investitorii care au încercat să-și recupereze banii. Poliția Metropolitană și Oficiul pentru Fraude Grave nu au lansat încă o anchetă privind colapsul financiar al companiei Vashi.

Dominguez s-a făcut remarcat vânzând diamante clienților bogați înainte de a se muta în comerțul cu amănuntul de lux.

El pretindea că oferă clienților o experiență diferită, unde puteau lucra cu designeri și apoi să-și urmărească bijuteriile fiind fabricate la fața locului.

Bijutierul făcea promisiuni false clienților săi

Clienților li se promitea și diamante de înaltă calitate la un preț scăzut. Cu toate acestea, lichidatorii au descoperit că stocul de 157 de milioane de lire sterline promis investitorilor valora de fapt doar aproximativ 100.000 de lire sterline.

„Aceasta este mai mare decât Hatton Garden, Brink’s-Mat și Marele Jaf al Trenului la un loc”, a declarat Michael Moszynski, unul dintre investitori, pentru emisiunea BBC Panorama.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Fațada elaborată a magazinelor sale de bijuterii

Dominguez, care a apărut la televiziunea britanică de dimineață pentru a-și promova bijuteriile, ar fi încercat să dea impresia că compania sa prosperă chiar și atunci când era pe punctul de a se prăbuși.

Aceasta includea punerea personalului de vânzări să se prefacă a fi clienți la magazinul său emblematic Vashi din Covent Garden, pentru a ascunde faptul că afacerile mergeau prost.

Will Hayward, un fost manager de magazin Vashi, a declarat că totul făcea parte dintr-o „fațadă totală” menită să convingă investitorii să pună mai mulți bani în companie.

Conform fostului personal, clienții ar fi fost, de asemenea, înșelați prin cumpărarea de diamante mai mici sau de calitate inferioară decât cele pentru care plătiseră și prin modificarea certificării sau a numărului GIA.

Investitori proeminenți ai celebrului bijutier

Printre investitorii care au pierdut bani se numără Clive Schlee, fostul șef al Pret a Manger, John Caudwell, miliardarul din domeniul telefoanelor mobile, și Mark Schneider, co-fondatorul GB News.

„Părea bine. Câțiva tipi deștepți de pe aici erau în afacere, am mers pur și simplu pe mâna lor”, a declarat Schneider, care a investit 750.000 de lire sterline, pentru BBC.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Moszynski, care a pierdut și el bani, a spus că Dominguez era un „individ magnetic” care dădea impresia că își controlează imperiul de afaceri.

Discrepanțe în contabilitate

Conturile depuse la Companies House arătau vânzări de peste 100 de milioane de lire sterline în 2021. Dar documentele interne au arătat că cifrele reale de vânzări din acel an erau de doar 5 milioane de lire sterline.

Conturile companiei fuseseră semnate de Rajnikant Patel, un contabil care lucrează dintr-un mic birou din Ilford, estul Londrei. El a declarat pentru BBC că nu știa că cifrele din conturi erau greșite și că nu le-ar fi semnat dacă ar fi știut.

Căutarea lui Dominguez

Lichidatorul, Benji Dymant, a declarat că creditorii erau datori cu 170 de milioane de lire sterline, inclusiv peste 100 de milioane datorate investitorilor.

El a spus că ar dori să vorbească cu Dominguez, care a zburat la Dubai în ziua în care compania sa a fost lichidată. Au fost angajați investigatori privați, dar aceștia nu au reușit să-l găsească.

Lichidatorul a declarat că nu există dovezi că bijutierul spaniol ar fi scos sume mari de bani din afacere.

Lipsa de acțiune a autorităților

Investitorii, care au devenit din ce în ce mai frustrați de lipsa de acțiune, au declarat că li s-a spus de către Oficiul pentru Fraude Grave că nu este un caz suficient de complex pentru a fi preluat.

Recomandări Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Poliția Metropolitană a declarat că nu a primit nicio sesizare din partea lichidatorilor sau a serviciului de insolvență.

The Times a făcut încercări de a-l contacta pe Dominguez, dar fără succes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE