Hannah Sayce, 25 de ani, o maestră australiană de șah, a fost arestată în Islanda, după o alertă falsă privind traficul de droguri, trimisă de un hărțuitor din Melbourne, relatează Dagblaðið Vísir, care citează portalul ChessBase.

„Vine cu droguri în țară”

Hannah Sayce, o jucătoare australiană de șah cunoscută și pentru faptul că își transmite meciurile live pe Twitch, a fost arestată în Islanda în martie 2026, în timp ce încerca să participe la turneul de șah din Reykjavik.

Arestarea ei a fost declanșată de o informație falsă transmisă autorităților islandeze de către un presupus hărțuitor, care pretindea că Sayce ar fi încercat să introducă droguri în țară.

Aceasta nu este prima dată când Hannah Sayce devine victima unui astfel de incident. În 2024, în timpul unei călătorii în Qatar, aceeași persoană, Shumsheer Singh Ghumman, un proprietar de cafenea din Melbourne, a făcut o acuzație similară care a dus la arestarea temporară a șahistei.

În ambele cazuri, acuzațiile s-au dovedit a fi nefondate.

Syce a obținut titlul de Woman Candidate Master (WCM) după o ascensiune fulminantă, crescându-și scorul Elo de la 700 (în 2021) la 2200

Un istoric de hărțuire și acuzații false

Ghumman, 47 de ani, ar fi început să o hărțuiască pe Hannah în aprilie 2024, urmărindu-i în detaliu activitățile și strângând informații despre viața ei personală, prieteni și familie.

În martie 2025, jucătoarea a obținut un ordin de restricție împotriva acestuia, dar Ghumman nu s-a oprit.

În momentul în care a aflat despre călătoriile ei în Qatar și în Islanda, acesta a contactat autoritățile locale, acuzând-o de trafic de droguri.

În luna mai, autoritățile australiene l-au arestat pe Ghumman la cafeneaua sa din Melbourne. Bărbatul a fost ulterior pus sub acuzare (35 de capete), inclusiv hărțuire și alte infracțiuni grave.

În trecut, Ghumman fusese condamnat la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor și incendiere, după ce a dat foc locuinței unei alte femei pe care o hărțuise. Pedeapsa i-a fost redusă ulterior la 4 ani, dar faptele sale recente i-au adus noi probleme juridice.

„O experiență terifiantă”

Hannah Sayce a declarat că nu intenționa să facă public cazul, dar informațiile au ieșit la iveală în contextul procesului lui Ghumman.

Ultimii doi ani au fost extrem de dificili, iar faptul că am fost arestată pe nedrept în Qatar a fost, ca să spun blând, o experiență înfricoșătoare.