Alin Deju s-a născut în satul Hosman, la 20 km de Sibiu. În copilărie îndrăgea foarte mult muzica, căci la el în familie se cânta des, unchiul său era acordeonist. Din păcate, el nu știe să cânte la vreun instrument, dar se laudă cu vocea lui. A lansat mai multe melodii, cea mai recentă fiind „Oprește planeta”, care are pe YouTube peste 20.000 de vizualizări.

„Am crescut cu muzică în casă, familia mea toată a fost pasionată de muzică, unchiul meu era foarte cunoscut ca acordeonist, la mine la țară, era invitat peste tot la toate evenimentele care se țineau. Fratele meu cânta la mai multe instrumente. Eu nu cânt la niciun instrument, din păcate, pentru că nu am avut posibilitatea să învăț. Însă cântam în corul bisericii, avem 16 ani când am intrat în cor prima oară și chiar mi-a plăcut foarte mult. Când cântai acolo, te simțeai eliberat de tot ce înseamnă lume, de rău”, a povestit Ellias pentru Click.

Tânărul și-a dorit mult să facă studii în domeniu, dar din cauza situației financiare, părinții nu l-au putut susține. În schimb, mai târziu, el a dat admiterea la un liceu socio-uman. „Din păcate, nu am urmat un liceu de muzică, ci unul cu profil socio-uman. Ai mei nu au avut bani să mă trimită la liceu, eu m-am dus și mi-am dat examenul fără că ei să știe asta, am intrat la liceu și am ajuns să fac și școală, că poate altfel rămâneam pe la țară”, a mai spus el.

„Primii bani i-am câștigat la 14 ani. Tundeam tot satul”

Muzica nu e singura lui pasiune. Acestuia îi și place să tundă, să coafeze. Face asta încă de la 14 ani. În copilărie avea nevoie de bani, așa că a început să tundă oamenii din sat. Se pricepea, așa că aproape zilnic avea clienți.

„Ai mei nu aveau bani să-mi dea de abonament. Părinții îmi spuneau să stau acasă că mama mă ajută cu ce trebuie. Bani nu aveam, în schimb, aveam ce ne trebuie, pentru că locuiam la țară. Eu am muncit tot timpul, de mic, am fost silitor, în fiecare an până în clasa a 12-a am fost premiant la școală. Primii bani i-am câștigat de la 14 ani, tundeam tot satul. În fiecare zi tundeam pe cineva și făceam un bănuț să cumpăr ce trebuie pentru școală, rechizite și ce mai aveam nevoie”, a mai spus el.

De ani de zile, acesta lucrează ca hairstylist, într-un salon de frumusețe. Cu banii câștigați, Ellias a reușit să investească în cariera lui în muzică. A plătit pentru piesele sale, pentru videoclipuri, a muncit pentru visul lui de a cânta.

Cum a ajuns să reușească în America

De aproximativ doi ani, Ellias e pasionat și de modă. În pandemie a petrecut mult timp în casă și din cauza unei operații. Atunci, acesta a început să picteze pe haine. A avut succes, căci colecția lui a fost prezentată la un festival de la Sibiu.

„De modă și make-up am fost mereu pasionat, când eram la țară eram cel mai bine îmbrăcat din sat. Tot timpul mi-a plăcut și să-i ajut pe alții să se îmbrace. Prima creație a fost în pandemie, la început, când m-am operat de deviație de sept și a trebuit să stau în casă fără să lucrez și atunci mi-am luat din hainele mele pe care nu le mai purtam și am început să le pictez în acril. Am făcut o colecție de 32 de ținute care mi-a fost și prezentată la Big Creative, la Sibiu, la festivalul de modă”, a spus Ellias.

Talentul lui a depășit granițele, căci una dintre colecțiile sale a fost prezentată chiar la New York Fashion Week, într-un loc inedit, o biserică.

„Următoarea a fost tot acolo și care a fost cea mai mare colecție din concurs, care se numește Confident By Ellias – a fost All black, fiecare ținută în parte desenată de mine și cusută de altcineva pentru că eu nu știu să coș la mașină. A avut un impact foarte mare.

A doua colecție, una dramatică, a fost în septembrie la Fashion Week la New York, am trimis pozele la ei, mi-au fost acceptate, și am avut prezentate într-o biserică. Trebuia să fie prezentată în altă parte și mi s-a spus cu o zi înainte că va fi într-o biserică și am rămas fără cuvinte. S-ar părea că în viața mea se întâmplă lucruri importante în jurul bisericilor, am cântat în biserică, am filmat videoclip acolo și mă simt bine în biserici. Mi-ar fi plăcut să fiu preot”, a mai spus el pentru Click.

