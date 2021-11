Viața unui slovac cuminte ajuns într-un oraș de munte din România, la începutul acestui an: „În Occident, oamenii sunt mai reci, fiecare e pe treaba lui. Spre Est însă...”

Slovacia natală, apoi Belgia, Turcia, Olanda și, de la începutul lui 2021, România. Branislav Ninaj, fundașul central al lui Sepsi, a impresionat încă din startul aventurii sale aici, iar vara trecută a fost în centrul unei mutări spectaculoase și pe bani mulți la FCSB, doar că șefii celor două cluburi nu s-au pus de acord asupra sumei finale.

Apărătorul puternic, 1,91 de metri înălțime, a continuat la Sfântu Gheorghe și la fel ca mulți dintre jucătorii străini ai grupării locuiește la Brașov, la 20 de minute depărtare de orașul unde se antrenează și dispută meciurile de acasă, pe noua arenă, cochetă, a lui Sepsi. O bijuterie de peste 20 de milioane de euro, cu peste 8.000 de locuri.

În tricoul lui Sepsi

Înainte de un antrenament, la prima oră a dimineții, după ce l-a lăsat pe cel mic la grădiniță, Branislav și-a făcut timp pentru un interviu acordat Libertatea. A vorbit despre modul său de viață din România și cum își împarte timpul între fotbal și familie, mai ales că fiul său, care-i moștenește și prenumele, a început grădinița printre români.

– Branislav, care este locul tău preferat din orașul, Brașov, în care trăiești? Te întreb asta fiindcă nu doar românii, dar și mulți străini îl consideră printre cele mai frumoase din România.

– Este un loc pe Tâmpa, acolo ne place cel mai mult, mai ales că este și un loc de joacă pentru copii. E multă natură, aer curat, un loc foarte bun pentru cei mici. Nu sunt un personaj spectaculos, nici nu vreau să fiu, de aceea, atunci când vorbesc de locuri speciale, mă gândesc mereu nu la mine, ci la familia mea, la zonele unde micuțul Branislav se simte bine.

– De ce ai ales Brașov în detrimentul orașului Sfântu Gheorghe?

– Toți străinii de la echipă mi-au zis că e mai bine la Brașov, sunt mai multe oportunități, m-am gândit și la copilul nostru de 3 ani, am găsit un apartament foarte bun, așa că acolo stăm.

Știa zăpada, dar nu ca în România

– Cum îți place România?

– Până acum, totul este foarte bine. Nouă ne place liniștea, nu călătorim prea mult, nu ieșim, avem câteva locuri unde mergem, avem grupul nostru restrâns, dar în care ne simțim fericiți.

– Care a fost primul impact?

– Zăpadă! Un metru înălțime. Wow! În Olanda, în Belgia, nu era atâta zăpadă. Similar cu Slovacia, totuși, eu provin din orașul cu mulți turiști, frumos, Bratislava, capitala țării. Mi-a fost ușor să mă adaptez la Brașov, la Sfântu Gheorghe.

– Și ce planuri ai?

– Eu sper să rămân mulți ani aici.

– Serios?

– Da. Ne-am adaptat imediat. Familia este fericită, fiul meu la fel, asta contează. Dacă micul Branislav zâmbește, zâmbesc și eu.

– Ce reprezintă România pentru tine, pentru voi?

– Țara unde copilul meu crește printre alți copii de vârsta lui și se bucură de copilărie.

Un antrenament în primăvara anului trecut printre resturi de zăpadă

„Nu interacționăm prea mult cu alții”

– El ce face?

– Este la grădiniță, printre români. Se simte foarte bine. Educatoarea vorbește cu el în engleză, dar copiii vorbesc în română, a început și el să prindă bine și repede. În câțiva ani, va cunoaște trei limbi: cea maternă, engleza și româna.

– Cum ți se par vremurile în care trăim, mai ales că băiatul merge zilnic la grădiniță, în comunitate?

– Vremurile… Este ciudat pentru toată lumea, dar oricum nu suntem o familie care să iasă la restaurante. Încercăm să ne trăim viața fără să interacționăm prea mult.

– Te întreb direct: vaccinat sau nevaccinat?

– Nu sunt vaccinat. Am avut de două ori coronavirus, în Olanda, până să ajung în România, fără simptome. Deloc! Facem analize de sânge frecvent, și eu, și familia, acolo am aflat că am trecut prin boală. Nu văd de ce ar trebui să mai fac vaccin, în aceste condiții, dar acesta este un subiect pe care, sincer, nu vreau să-l dezvolt. Respect orice opinie, în schimb.

– Cum decurge o zi normală din viața ta, a soției, Patricia, a celui mic?

– Grădiniță, drumul acolo, apoi antrenament, dimineața, la 10:00, în general. Dacă am unul, revin acasă pentru a fi alături de soția și de fiul meu, mâncăm împreună, facem activități. Nu sunt multe zile libere, săptămâna e de lucru, nu prea am timp de altceva.

„Aproape toți vorbesc engleză”

– Ce ai apucat să vezi într-un an din România?

– Am fost o singură dată la București, apoi pe lângă Brașov. De fapt, urăsc să stau mult în mașină, de aceea nu sunt prea plimbăreț. În plus, am tot ceea ce am nevoie la Brașov, aer curat, diverse locuri unde să ne plimbăm în natură.

– Cum ți s-a părut Capitala?

– Pentru gustul meu, prea aglomerat, dar un oraș drăguț. Ne-am plimbat doar în centru, pentru a mai schimba un pic aerul.

– Românii ce impresie ți-au lăsat?

– Mi-a fost ușor să mă adaptez, au o fire prietenoasă, este ușor să te implementezi. Nu am avut nici măcar o singură experiență negativă. Totul a fost foarte OK. Aproape în fiecare oraș toți vorbesc engleză. Ca noi, la Bratislava.

– Ce nu-ți place?

– Chiar n-am avut ceva negativ. Am tot auzit de trafic, dar eu dacă evit distanțele lungi, nu pot să acuz așa ceva. Iar în autocar citesc, îmi găsesc o ocupație.

„În Occident, oamenii sunt mai reci”

– Mâncarea?

– Să fiu sincer, nu cred că am mâncat cine știe ce din ceea ce aveți tradițional. La club, mâncăm paste, pui, orez… Uite, asta-mi place: cașcavalul pane. Din păcate, nu poți mânca prea mult, că se vede pe abdomen.

– Mulți fotbaliști visează ca fiul să le calce pe urme. Tu?

– Eu sper să fie fericit orice ar face. Doar atât. Nu am dorințe în ceea ce îl privește. Vreau doar să fie sănătos, la asta visez, da.

– Cum sunt românii, diferiți față de ceea ce ai întâlnit tu în restul Europei?

– În Olanda și în Belgia, oamenii sunt mai reci. În Belgia, totul era la nivelul: acasă, serviciu, salut, la revedere, atât. Oamenii nu interacționează prea mult, în sensul că nu legi mari prietenii. Doar la locul de muncă, atât. Totul este la nivelul de top, de la viață la fotbal, dar toți sunt concentrați pe treaba lor. Spre Est se mai schimbă lumea. Mie mi-a plăcut fiecare țară în care am locuit, fiindcă am adaptat-o la stilul meu. Mă integrez repede oriunde.

