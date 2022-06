Viața unui tânăr algerian ajuns acum un an în România: „Pare că suntem diferiți în multe privințe, dar, de fapt, ne asemănăm foarte mult”

Khalifa Ghedbane (25 de ani) este de un an în România, bifând deja eventul cu Dinamo București în liga națională de handbal masculin. Uriașul de 2,02 metri a securizat poarta „buldogilor” în multe situații, impresionând în câteva situații- limită. Algerianul, component de bază al țării sale, a mai jucat în Europa la Vardar Skopje, cu nord-macedonenii câștigând în 2019 EHF Champions League, și la Ademar Leon, în Spania. Într-o perioadă în care roș-albii au pus monopol pe competiția internă, africanul vrea să impresioneze cu Dinamo și în Champions League.

Un mic moment de distracție

Libertatea: Khalifa, ce știai despre România până să ajungi să semnezi cu Dinamo?

Khalifa Ghedbane: Nu era o necunoscută pentru mine. Știam România fiindcă am mai jucat aici cu echipa mea națională. În plus, am făcut și cantonamente în țara voastră, de două ori. Mai mult, am avut prieteni în handbal care mi-au vorbit laudativ despre această țară. Astfel că atunci când mi s-a ivit ocazia să vin la Dinamo, am semnat cu două mâini (râde).



– Cum ți se par românii?

– Foarte prietenoși și deschiși la minte și la suflet. Probabil, ați mai auzit-o de multe ori: cine ajunge să vă cunoască îndeaproape ca oameni va avea păreri bune și foarte bune despre voi!

– Familia cum s-a adaptat?

– Se simt foarte bine, se bucură de stilul de viață de aici cât pot de mult. Încercăm să avem un program cât mai variat pentru cel mic, Nacer, el, fiind copil, se adaptează foarte bine la joacă. Puștii români sunt și ei prietenoși, nu am avut nicio problemă. Încă o dată o spun, românii sunt oameni prietenoși și deschiși.

„Nu vă refuz să mergem la o ciorbă de burtă și papanași”

– Ce reprezintă România pentru tine?

– Ca să fiu sincer, sunt în a doua mea patrie. Nu mă simt deloc un străin aici. Am vizitat multe locuri din lume astea mare, dar aici mă simt adaptat, liniștit, fără stres și probleme, capabil să-mi văd de carieră și de familie. (râde) Mă trezesc bine dimineața, mă culc liniștit. E important ca locul unde stai și muncești să-ți ofere acest sentiment de împlinire.

Recomandări Judecătorii care l-au condamnat povestesc șocați efectul „corupției și imposturii” din Primăria lui Oprescu: „Primarul general a strigat: «Grenadă!»”. Ce s-a întâmplat?

– Tu, familia, aveți vreun loc preferat în București?

– Nu există unul anume. Sunt multe locuri plăcute, să stai cu prietenii, să fii alături de familie, gen în parcuri sau la restaurante. În plus, am fost și la munte, e relaxant. Pentru mine, așa cum văd eu, așa cum știu eu, România e o țară foarte dezvoltată în Europa, primează calitatea umană.

– Cu mâncarea cum te împaci?

– Credeți-mă, îmi place cam tot. Aș zice tot, dar deja vorbesc numai la superlativ despre România, o să credeți că o fac special pentru că dau acest interviu. Sportiv fiind, am nevoie de diverse proteine, recunosc, îmi place mult carnea, de pui, clar, dar nu vă refuz dacă mergem să mâncăm o ciorbă de burtă sau o porție de papanași! Am înțeles că bucătăria tradițională românească este pe gustul tuturor străinilor care vă vizitează.

„Vă asemănați mult cu noi, algerienii, știți să râdeți”

– Muzica îți place?

– Da, cum să nu?! Uite, stai să-ți dau să asculți ceva! (trimite o melodie a Oanei Radu – „Când am o zi grea”, muzică de petrecere, al cărei videoclip a adunat aproape 39 de milioane de vizualizări pe YouTube).

Recomandări INTERVIU. Profesorul rus de istorie care prezice dezintegrarea Federației Ruse: „La fel ca Imperiul Austro-Ungar și Uniunea Sovietică”

– Îți place melodia sau femeia?

– (râde) Amândouă, în sensul că le apreciez, atât. Dar muzica este cool.

– Dacă i-ai descrie pe români pentru algerienii tăi, ce-ai spune?

– Românii sunt amuzanți, calzi, ospitalieri, cu un simț dezvoltat al umorului. Sunt oameni care știu și cărora le place să râdă, să zâmbească. Astfel de oameni nu sunt triști, nu pot fi doborâți de orice. De aceea mă simt ca acasă, algerienii sunt la fel. Pare că suntem diferiți în multe privințe, dar, de fapt, ne asemănăm foarte mult. Avem același tip de suflet. Bun.

„Copilul ne trage spre parcuri”

– Cum decurge o zi obișnuită din viața ta aici?

– Antrenamente sau meci, apoi petrec timpul cu familia și cu prietenii. Ne-am făcut mulți amici români, ieșim în parc cu copiii sau cu familiile, în București chiar avem unde să ne petrecem timpul liber. Mai ales dacă e frumos afară, sunt destule oportunități.

Cu cel mic în parc

– Te aventurezi și în trafic?

– Așa și-așa. În Herăstrău, de exemplu, mergem și pe jos, fiindcă nu este departe de noi. Cel mic, Nacer, adoră să se joace afară, în natură, ne trage în parcuri. Și acesta este un alt detaliu bun, faptul că Bucureștiul are multe parcuri. Băiatul nostru își face repede prieteni, cred că va deprinde și limba română curând.

GSP.RO Adrian Cristea s-a fotografiat dezbrăcat și a trimis poza unei femei. Ce a urmat apoi este ireal, povestea celui mai jenant moment din viața lui

Playtech.ro BOMBĂ! Căsătoria lui Florin Salam cu Roxana Dobre, nerecunoscută de ÎPS Teodosie. Care este motivul

Observatornews.ro Românul care a cheltuit 80.000 de euro pentru a-şi construi o casă unică, de 100 mp. Întreţinerea costă cât pentru o garsonieră

HOROSCOP Horoscop 4 iunie 2022. Balanțele au ocazia de a intra în contact cu un prieten foarte bun, de la care te molipsesc cu idei bune

Știrileprotv.ro „Popeye”, rusul care și-a injectat ulei în bicepși, și-a făcut operații estetice. Vrea să arate „ca un extraterestru”. FOTO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru