Delcy Rodríguez va fi învestită în funcția de președinte interimar al Venezuelei

Generalul Vladimir Padrino López, ministrul Apărării din Venezuela, anunță că vicepreședinta Delcy Rodríguez a fost recunoscută de armata țării în funcția de președinte interimar, potrivit AFP. Decizia se bazează pe o hotărâre a Curții Supreme a Venezuelei, care ordonă ca Delcy Rodríguez să își asume conducerea statului pentru o perioadă de 90 de zile, se menționează într-un comunicat de presă.

„Îndemn poporul Venezuelei să își reia activitățile economice, profesionale și de orice natură, precum și activitățile educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe șinele constituționale”, a declarat ministrul în timp ce era înconjurat de militari înarmați. Acesta a cerut, de asemenea, eliberarea lui Nicolás Maduro și a denunțat asasinarea „cu sânge rece” a unei părți din echipa de protecție a acestuia.

Delcy Rodriguez va depune jurământul ca președinte interimar al Venezuelei luni, 5 ianuarie.

Trump a amenințat-o pe Delcy Rodríguez

Într-un interviu telefonic acordat duminică dimineața publicației The Atlantic, președintele SUA a lansat o amenințare nu tocmai voalată la adresa noii lidere venezuelene, Delcy Rodríguez.

Trump a spus despre aceasta că: „dacă nu va face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”. Trump a precizat că nu va tolera ceea ce el a descris drept refuzul sfidător al lui Rodríguez față de intervenția armată a Statelor Unite, care a dus la capturarea lui Maduro. Nicolás Maduro se află în prezent într-o închisoare de maximă securitate din New York.

Tonul sever pe care l-a adoptat Trump față de Rodríguez a fost în contrast cu laudele pe care i le-a adresat sâmbătă, la câteva ore după ce forțele militare americane au atacat Caracasul și l-au capturat pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, pentru a fi judecați penal.

Trump a declarat într-o conferință de presă după atac că Rodríguez și-a exprimat în privat disponibilitatea de a colabora cu Statele Unite, care, potrivit lui Trump, vor „conduce” temporar țara ei. „Ea este, în esență, dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”, a declarat Trump ieri.

Rodríguez a respins această sugestie câteva momente mai târziu, declarând că țara este „gata să-și apere resursele naturale” și că apărarea națională rămâne pregătită să pună în aplicare politicile lui Maduro, a cărui întoarcere ea a cerut-o.

„Nu vom mai fi niciodată o colonie”, a spus ea.

