Infracțiunile de care sunt acuzați inculpații

Au fost trimise în judecată șase persoane, în stare de libertate, și două societăți comerciale.

Tatiana Eftime, directorul general al DGASPC Argeș, Adela Gogoașe, director general adjunct al instituției și Marius Florinel Nicolaescu, vicepreședinte al CJ Argeș sunt acuzați de procurori de săvârșirea infracțiunilor de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. De asemenea, directoarea DGASPC este acuzată și de abuz în serviciu, iar ceilalți doi inculpați de complicitate la abuz în serviciu.

Mai sunt trimiși în judecată și Adrian Neagu, la data faptelor arhitect șef al orașului Ștefănești și membru al comisiei de recepție, pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals intelectual în formă continuată, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată; S.C. BEST OIL SORAMA S.R.L. și B.P.S., administrator al societății respective, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu; S.C. NEW CONSULTING DESIGN S.R.L. și N.I., reprezentanta respectivei societăți comerciale, fiecare pentru săvîrșirea a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Cum a fost pusă la calea „înțelegerea” pentru achiziția locuințelor

Procurorii DNA susțin în rechizitoriu că vicepreședintele CJ Argeș și conducerea DGASPC a transmis unui constructor datele despre viitoarele imobile pentru persoanele cu dizabilități care urmau să fie construite, precum și prețul acestora, dar și perioada când urma să se organizeze licitația.

„Începând cu luna ianuarie 2023, în contextul realizării proiectelor „Locuințe protejate – siguranță și îngrijire Argeș” și „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”, ce vizau achiziția, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C.) Argeș, a cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, inculpații Eftime Tatiana, Nicolaescu Marius-Florinel și Gogoașe Adela (…) ar fi comunicat inculpatului B.P.S., administrator al SC BEST OIL SORAMA SRL, mai multe informații nedestinate publicității obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la specificațiile tehnice ale viitoarelor imobile care urmau să fie achiziționate, prețul care va fi oferit pentru fiecare imobil, perioada în care urmau să fie făcute achizițiile (în cursul anului 2023), modalitatea de achiziție”, se arată într-un comunicat emis de DNA.

O casă ar fi costat 140.000 de euro

Astfel, inculpații au ajuns la o „înțelegere” pentru modul în care urmau să fie realizate cinci case în orașul Ștefănești, din Argeș. Locuințele urmau să fie achiziționate de către DGASPC cu 140.000 de euro/imobil

„În aceste condiții, între B.P.S., pe de o parte, și funcționarii publici Eftime Tatiana, Gogoașe Adela și Nicolaescu Marius-Florinel, pe de altă parte, ar fi intervenit o ”înțelegere” conform căreia B.P.S. urma să realizeze un număr de cinci construcții de tip case de locuit, în orașul Ștefănești (Argeș), conform specificațiilor primite de la ultimii trei, case care urmau să fie achiziționate de către D.G.A.S.P.C. Argeș în cursul anului 2023 la prețul de 140.000 euro / imobil. În acest sens, fiecare dintre cei patru inculpați ar fi desfășurat activități menite să creeze aparența îndeplinirii procedurilor de achiziție publică pe care le derula D.G.A.S.P.C. Argeș”, potrivit procurorilor DNA.

Casele au fost achizionate în august 2023

Cei trei funcționari publici ar fi acționat, în perioada ianuarie – iunie 2023, pentru crearea unui aparent cadru legal care să acopere înțelegerea infracțională. Astfel, din procedura de achiziție „s-ar fi eliminat aspectele legate de folosirea obligatorie a serviciilor unui expert acreditat ANEVAR, întrucât exista riscul ca expertul să stabilească faptul că prețul cerut de vânzător este mai mare decât prețul pieței”, conform procurorilor.

Casele au fost achizionate, prin licitație, în august 2023.

„În baza unor proceduri controlate de inculpata Eftime Tatiana, cu sprijinul inculpaților Gogoașe Adela și Nicolaescu Marius-Florinel, D.G.A.S.P.C. Argeș ar fi achiziționat, la data de 29 august 2023, de la SC BEST OIL SORAMA SRL, cu încălcarea prevederilor legale și la prețuri supraevaluate, un număr de cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, în condițiile în care acestea nu erau finalizate și nu erau racordate la rețelele de apă, gaze și canalizare”, potrivit sursei citate.

Procurorii DNA au efectuat în septembrie 2023 un număr de 21 de percheziții, inclusiv la Consiliul Județean Argeș, Primăria Ștefănești și la DGASPC, suspectând o serie de achiziții trucate.

Arhitectul șef al orașului Ștefănești și soția sa, inculpați în dosar

Pentru a obține de la Primăria orașului Ștefănești actele necesare realizării celor cinci imobile pentru care primise „comandă”, conform procurorilor, de la reprezentații D.G.A.S.P.C Argeș și Consiliului Județean Argeș, inculpatul B.P.S. ar fi apelat la serviciile societății SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, societate specializată în proiectarea de construcții.

Firma era administrată, la acel moment, de inculpata N.I., soția lui Neagu Adrian, arhitect șef al orașului Ștefănești, „căreia i-a transmis informațiile nepublice pentru a fi folosite în documentele care urmau să facă parte din proiectele tehnice necesare obținerii autorizațiilor de construire”.

„Inculpata N.I. (…) ar fi falsificat mai multe înscrisuri, în numele arhitectului și al proiectantului imobilelor respective, aceste înscrisuri fiind încredințate reprezentantului societății SC BEST OIL SORAMA SRL, inculpatul B.P.S., pentru a le folosi / depune la Primăria orașului Ștefănești”, se mai arată în comunicat.

Ilegalități în procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor

În activitatea de recepție a celor cinci locuințe, inculpatul Neagu Adrian, ca reprezentant al autorității locale emitente a autorizațiilor de construire, ar fi analizat documentația întocmită de societatea SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, entitate controlată de soția sa. El „ar fi atestat în procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, aspecte care nu corespundeau realității, respectiv faptul că la data de 29 iunie 2023 erau îndeplinite condițiile legale pentru admiterea recepției”, potrivit anchetatorilor.

Procurorii concluzionează astfel că în urma „acestor operațiuni ilicite derulate, în condițiile în care procedura de achiziție ar fi fost viciată, nu ar fi fost îndeplinite condițiile de achiziție a celor cinci imobile, iar parte din imobilele vândute erau supraevaluate în raport de prețurile de pe piața imobiliară, ar fi fost cauzat un prejudiciu în dauna D.G.A.S.P.C. Argeș estimat la 316.000 lei (reprezentând diferența dintre prețul încasat și valoarea de piață la data tranzacției pentru cele cinci imobile)”.

Pe de altă parte, s-ar fi obținut, pentru societatea SC BEST OIL SORAMA SRL, un folos necuvenit în sumă de 1.144.452 lei, reprezentând diferența dintre prețul încasat și costul de producție pentru cele cinci imobile.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii. Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Argeș.

