„După tragedia care a avut loc pe 2 august, orice om normal la cap îşi imaginează că lucrările ilegale în sectorul 3 s-au oprit, că atât primarul, cât şi ceilalţi responsabili, prioritatea zero este să se asigure că muncitorii lucrează pe şantiere legale şi au acele echipamente de protecţie, că normele de securitate a muncii sunt îndeplinite. Ei bine, lucrurile nu stau chiar aşa”, a afirmat viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele, în postarea video de pe Facebook.

Apoi a continuat: „În spatele meu, luni, săptămâna trecută, am fost înştiinţat de nişte cetăţeni că aici (bulevardul Theodor Pallady nr. 45D, n.r.) se desfăşoară lucrări, având suspiciunea că ar fi ilegale”.

Viceprimarul a precizat că s-a deplasat la faţa locului şi că le-a solicitat muncitorilor autorizaţia în baza căreia lucrau, având în vedere că nu a văzut un panou cu informaţii despre şantier.

În acel moment, când am cerut autorizaţia, reprezentanţii societăţii au devenit din ce în ce mai nervoşi, au dat nişte telefoane şi mi-au spus că am venit pe şantier cu lecţiile nefăcute, că dacă aş fi ştiut al cui este şantierul nu aş mai fi venit şi aş face foarte bine să părăsesc şantierul, înainte ca cel care conducea excavatorul să îmi toarne o cupă de pământ în cap. Viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele:

„Au dovedit peste puţine secunde că se ţin de cuvânt. I-au spus celui care conducea buldoexcavatorul să îşi continue treaba ca şi cum eu nu aş fi acolo. Pe deasupra capului meu au început să care, să ridice pământul, pământ care cădea pe mine”, a adăugat Judele.

„În acel moment, evident, m-am îndepărtat de utilaje şi după «n» telefoane date către administratorul societăţii Algorithm Construcţii, mi-a răspuns cineva şi mi-a promis că o să îmi aducă un contract, contract în baza căruia maşinile, utilajele societăţii Algorithm Construcţii cărau pământ de pe acest teren din spatele meu”, a mai precizat viceprimarul.

„Beneficiarul acestor lucrări, societatea deţinută în majoritate de părinţii primarului Robert Negoiţă”

Judele a spus că a sesizat Poliţia Locală şi Inspectoratul de Stat în Construcții, care au venit la şantier pentru a măsura groapa săpată de utilajele primăriei. Totodată, a adăugat că i s-a promis că în decurs de o oră va primi documentul semnat şi cu număr de înregistrare.

El a susținut apoi că, odată ajuns la birou, a desfăcut contractul și a văzut că beneficiarul lucrărilor era o societate deţinută în majoritate de către părinţii primarului Robert Negoiţă, „lucrare care nu avea în spate absolut niciun document”.

„Am ajuns la birou, am desfăcut acel contract şi am văzut că beneficiarul acestor lucrări era societatea Value Investor Expert SRL, societate deţinută în majoritate de către părinţii primarului Robert Sorin Negoiţă, Iliuţă şi Lidia Negoiţă. Deci în spatele meu există o lucrare cu maşinile primăriei pentru o societate deţinută de către primarul Robert Sorin Negoiţă”, a mai susținut Judele.

Lucian Judele, plângere penală pentru firma părinților lui Negoiță

Lucian Judele, viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3, a depus luni dimineață, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, o plângere penală pe numele firmei deținută majoritar de părinții primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru intimidare și pentru că viața i-a fost pusă în pericol pe data de 9 august, a informat USR PLUS.

Pe teren, reprezentanții firmei Value Investor Expert au încercat să îl intimideze pe viceprimarul Sectorului 3, muncitorul care opera pe excavator i-a turnat pământ în cap, fiind încurajat de alți reprezentanți ai firmei să își continue treaba ca și cum Lucian Judele nu ar fi de față, pentru a-l determina să plece de pe șantier. Comunicat USR PLUS:

„În această dimineață, am depus o plângere penală la Parchet. Am încredere că justiția își va face treaba și va pune capăt acestor lucrări ilegale pe care primarul le efectuează cu firmele primăriei în Sectorul 3”, a declarat viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3.



Pe 2 august, doi muncitori au murit și alți patru au fost răniți, după ce au fost prinși de un mal de pământ la o lucrare fără autorizație făcută de compania Algorithm Residential S3, care aparține de Primăria Sectorului 3, pe un şantier din zona Bibliotecii Naţionale din București.



