Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu spune că a mințit la Parchetul General în legătură cu protestul din 10 august

De altfel, în ședința PSD de miercuri s-a supus la vot retragerea sprijinului pentru viceprimarul Aurelian Bădulescu. Ședința a început la ora 18:00.

„E o golănie. M-am dus la ședință, dar nu am fost lăsat să intru. M-a întrebat cineva cine sunt, la intrare. I-am zis că am avut invitație, nu m-a lăsat. M-am întors și am plecat. E o execuție de tip mafiot, fără a putea spune ce am de spus. După 30 ianuarie este momentul când lumea va afla adevărul. Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția organelor de urmărire penală cu fapte și declarații pentru data din 10 august 2018. O spun public. Ce am mințit o să declar la Parchet. Am mințit pentru că sunt un mincinos și ca să apăr un partid care acum mă exclude. Mi-o asum. Voi devoala toate interesele meschine ale acestor indivizi”, a declarat Aurelian Bădulescu, miercuri, la România TV.

Câteva momente mai târziu, el a susținut la Realitatea TV că i s-a cerut de la partid, „în schimbul unor foloase”, respectiv „numirea pe funcții sau numirea altor persoane în funcții”, să nu o mai susțină pe Gabriela Firea (Primarul General al Municipiului București) și să schimbe majoritatea în Consiliul General al Municipiului București.

