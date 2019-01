Taxa de gunoi pentru cei 350.000 de locuitori ai Sectorului 2 s-a majorat cu 50 la sută. Astfel, de la 1 martie, de la 100 de lei pe an, taxa crește la 159 de lei pe an. Anul acesta, însă, primăria va subvenționa 30 de lei de persoană, pe an.

„Tariful nu a mai fost modificat de peste 10 ani, iar în acest timp a crescut inflația, iar banii s-au depreciat'

Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, spune că tariful de 8,46 de lei nu a mai fost modificat încă din 2007, însă de atunci a crescut inflația, iar valoarea banilor, practic, a scăzut.

Deși firma de salubrizare a primit aceiași bani în fiecare an, aceștia erau insuficienți, iar de la an la an și-a depreciat serviciul, mai spune el.

„Primind mai puțini bani în fiecare an pentru aceleași lucruri, nu au mai făcut la fel de bine. În fiecare an serviciul a suferit din ce în ce mai mult. Eram foarte aproape de un serviciu total deficitar', a explicat miercuri viceprimarul sectorului 2, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

La taxa de habitat s-au adăugat inflația și valoarea taxei pentru economia circulară

Astfel, primăria a decis să introducă în valoarea taxei de habitat și inflația și pe lângă asta, și valoarea taxei pentru economia circulară de 30 de lei pe tonă, care face parte din OUG 79/2017 și care ajunge în bugetul Guvernului.

„Sunt banii Guvernului, nu aveam cum să nu-i adăugăm. Dar pentru că ni s-a părut și nouă mare față de anul trecut, am luat decizia de a subvenționa mare parte din creștere', a mai spus Dan Cristian Popescu, adăugând că specialiștii din primărie fac acum calcule pentru a subvenționa întreaga creștere, iar locuitorii din sectorul 2 să plătească tot atât cât plăteau și anul trecut, și anume 8,46 de lei / persoană / an.

Taxă zero pentru cetățenii care colectează selectiv

De altfel, administrația locală vrea să încurajeze colectarea selectivă a gunoiului prin subvenționarea integrală, începând cu anul viitor, a taxei de gunoi în cazul cetățenilor care fac asta, pe același model ca în sectorul 6.

Astfel, în baza unor contracte prin care își asumă colectarea selectivă, asociațiile de proprietari vor avea taxă zero la gunoi.

„Eu nu pot să subvenționez integral fără să cer ceva în schimb. Dacă subvenționezi integral fără condiții, nimeni nu va mai fi presat să colecteze selectiv. Ar fi un demers strict electoral, populist. Dacă nu respecți contractul, îți anulăm subvenția. Mi se pare corect', a subliniat viceprimarul sectorului 2.

El speră ca sistemul să fie pregătit până cel târziu în luna octombrie, iar de atunci să înceapă semnarea contractelor cu asociațiile de proprietari.

Dezbatere publică pe tema taxei de gunoi

Consiliul Local al sectorului 2 a aprobat, în ședința din luna decembrie, un proiect de hotărâre care prevede modificarea valorii taxei de salubritate pe care să o plătească oamenii pentru ridicarea gunoiului.

Dacă în 2018 locuitorii sectorului 2 plăteau direct la operatorul de salubritate 8,46 de lei pe lună, adică aproximativ 100 de lei pe an, începând cu 1 martie 2019, taxa de habitat anuală pe care orice locuitor din sectorul 2, nou-născut sau pensionar, va trebui să o plătească va fi de 159 de lei. Primăria de sector a decis, prin aceeași HCL, că va subvenționa de la buget 30 de lei/ persoană. Doar anul acesta se va plăti nu 159 de lei, ci 129 de lei.

Taxa de gunoi din sectorul 2 devine, astfel, cea mai mare din București.

Deși există deja o hotărâre de consiliu local pentru stabilirea taxei de habitat, primăria va organiza marți, 29 ianuarie, o dezbatere publică cu locuitorii din sector. Aceasta va avea loc la sediul primăriei, începând cu ora 15.00.

