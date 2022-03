Doi marinari americani, victime ale atacului de la Pearl Harbour, din Al Doilea Război Mondial, identificați după 80 de ani

Vue aérienne de la flotte américaine de Pearl Harbour en flammes, le 07 décembre 1941, après le bombardement massif de la base navale américaine à Hawaï par 360 avions japonais, qui provoquera l'engagement des Etats-Unis dans la seconde guerre mondiale. Aerial wiew showing the US Pacific Fleet consumed by the flames in its home base at Pearl Harbor in Hawaï after 360 Japanese warplanes made a massive surprise attack, 07 December 1941, which will end a long struggle on the part of isolationist forces in the US to stay out of the war.,Image: 17444939, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia