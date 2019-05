„Nu am avut o relație sentimentală de alt tip nici cu Elena Udrea, nici cu Kovesi. Codruța Kovesi nu e nici proastă și nici sentimentală, ceva a făcut-o să se înrăiască în ultimul hal și să ajungă ultimul om. Probabil domnul Coldea ne va explica . Încă mai sunt câțiva discipoli la DNA, fac dosare familiilor, o să aflăm foarte multe lucruri despre discipolii lui Kovesi (…) Am avut o relație de prietenie cu Kovesi până când s-a hotărât să dea exemple publice, chiar și cu prietenii dânsei”, , a declarat Sebastian Ghiţă, la Antena 3 .

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a confirmat cele spuse în faţa procurorilor, menţionând că discuţia în cadrul căreia Kovesi i-ar fi spus că îl iubeşte pe Ghiţă şi că se vede prea mult cu Udrea a avut loc în 2014, la o zi de naştere.

„Îl ştim toţi pe Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani şi am trăit nişte vremuri în care Kovesi se vedea sabia justiţiei. (…) Declaraţiile lui Ponta (de la audierea din Secţia de anchetare a magistraţilor-n.r.), chiar dacă punctual vizează o conversaţie la care am participat şi eu cu doamna Kovesi, ea cam aşa a zis. Nu arătau (spusele lui Kovesi-n.r.) decât aroganţa, superioritatea, felul în care ne trata atunci – pe dânsul ca premier, pe mine ca membru al Parlamentului. Kovesi spunea în faţă: Dacă mă mai enervezi, te arestez”, a mai spus fostul deputat.

Ponta a făcut acele declaraţii în faţa procurorilor Secţiei de anchetare a magistraţilor, când a fost chemat în calitate de martor în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care Kovesi este inculpat.

„Eram împreună cu domnul Dragnea, care ştiu că nu a fost audiat, probabil şi cu domnul Oprea, care înţeleg că a fost audiat ca martor. Am spus numai şi numai adevărul. Nu am spus nimic neadevărat, pentru că sunt jurist şi cunosc semnificaţia şi responsabilitatea juridică. Tot ceea ce am spus în faţa procurorilor este adevărat”, a declarat Victor Ponta, la România TV.