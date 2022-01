Săptămâna trecută, un camion de mari dimensiuni marcat cu inscripția „gabarit depășit” a fost văzut pe autostrada Interstate 59, în drum spre South Pittsburg, Tennessee. Pe acea remorcă stătea o tigaie gigantică din fontă.

Tigaia este creația Lodge Cast Iron, o companie care produce vase de gătit din fontă. Lodge a distribuit un scurt videoclip pe Twitter: „Cea mai mare tigaie din fontă din lume a ajuns în campusul nostru pentru a-și găsi casa în Muzeul de fontă Lodge, care este în prezent în construcție”.

Se așteaptă ca muzeul să se deschidă la sfârșitul verii 2022, în South Pittsburg, unde Lodge îți are sediul central din 1896. Tigaia, care are 5,5 metri de la mâner la celălalt și cântărește 6.500 de kilograme, va fi o mare atracție turistică.

If you were driving down I59 yesterday, you might have seen something special headed north! The World’s Largest Cast Iron Skillet made its way to our campus to find its home in the Lodge Cast Iron Museum that is currently under construction. Learn more: https://t.co/ccaO9ysccD pic.twitter.com/eYO1VQH06g