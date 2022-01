Planurile de Revelion au fost în mare parte anulate pentru al doilea an consecutiv în multe locuri din lume, din cauza unei creșteri a infecțiilor cu coronavirus, de data aceasta cauzată de varianta extrem de contagioasă Omicron. Chiar și așa, milioane de oameni s-au bucurat de cel mai așteptat moment al nopții, spectacolul focurilor de artificii.

Sydney a explodat la miezul nopții, când Australia a sărbătorit începutul anului 2022 cu șase tone de artificii, care au oferit imagini uluitoare Operei din Sydney și a podului Harbour Bridge. Spectacolul a durat 12 minute și peste 100.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a-l urmări.

Fireworks in Sydney as Australia marks the beginning of 2022



Sydney Harbour Bridge was bathed in colours to recognise the efforts of key workers during the pandemichttps://t.co/btpbjnzj47 pic.twitter.com/nmBaGoguzt