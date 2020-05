De Denisa Dudescu,

Update 13:53: ”Noi nu am vrut sa intervenim. Ne-am dat seama ca avem de-a face cu un om cu instabilitate emotionala si nu stiam cum va reactiona daca intervenim. Am fost avertizati de specialisti ca izolarea la domiciliu va aduce si tulburari comportamentale. Speram sa nu ramana doamna cu aceste probleme emotionale, speram sa fie doar ceva de moment. Avem tactul necesar sa reglam asemenea situatii sa nu fie tulburare mai mare. Asta a fost ceva simplu. Ne rugam pentru sanatatea doamnei si am vrea sa stim ca este bine. Suntem uluiti, speram ca aceasta stare de izolare sa nu scoata la iveala si alte probleme in societate,” a declarat Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, la Antena 3.

Reacția vine după ce în timpul slujbei de la Catedrala “Sfinții Ap. Petru și Pavel” din Constanța, o femeie a încercat să întrerupă slujba. Ea a început să se învârtă din senin în fața lui ÎPS Teodosie. Credincioșii aflați la slujbă au rămas șocați și nu au intervenit, potrivit ziarului local Ziua de Constanța.

După două luni de stare de urgență, bisericile au fost deschise. Credincioșii au voie să participe la slujbe doar în aer liber, trebuie să respecte măsurile de distanțare și să poarte măști de protecție.

În starea de alertă, slujbele se pot ține în curtea bisericilor. Reprezentanții parohiilor transmit, pe Facebook, credincioșilor, că vor începe slujbele încă vineri seară, în curțile bisericilor. Patriarhia Română a emis un set de reguli pentru cei care vor merge la biserică.

