Donald Trump i-a transmis un mesaj direct lui Vladimir Putin

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a fost întrebat dacă războiul s-ar putea încheia pe durata unui eventual nou mandat prezidențial al său.

„Cred că da, am crezut că s-ar fi terminat deja până acum”, a răspuns el. Trump a adăugat că acest conflict ar fi fost „cel mai ușor” de încheiat, subliniind: „Mă înțeleg cu ambii lideri”.

Președintele american susține că Putin ar putea accepta un acord de pace în curând. „Îi spun același lucru de fiecare dată. Îi spun: «Vladimir, a venit timpul să te oprești. A venit timpul să se termine acest război»”, a declarat Trump, conform The Sun.

El a continuat: „Cred că este pregătit să facă un acord”. Întrebat despre momentul în care ar putea avea loc acest acord, Trump a răspuns: „Curând. Este nevoie de doi pentru un tango, dar cred că este pregătit să facă un acord”.

Volodimir Zelenski avertizează și susține că Putin ar putea ataca și alte țări

În timp ce Trump vorbește despre o posibilă pace, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un avertisment sumbru. Potrivit declarațiilor făcute pentru BFMTV, liderul ucrainean consideră că, în lipsa unei victorii rusești în Ucraina, Putin ar putea încerca să invadeze o altă țară.

„Va încerca să ocupe un alt loc, alți oameni și să ucidă din nou, să omoare oameni”, a spus Volodimir Zelenski. Pe lângă pierderile teritoriale, Ucraina susține că Rusia a pierdut 150.000 de soldați în 2026, pentru a ocupa doar 50 de kilometri de teritoriu pe linia frontului.

Volodimir Zelenski a avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea implica mai multe țări în conflict pe viitor.

Liderii țărilor baltice sunt îngrijorați cu privire la Vladimir Putin

Liderii țărilor baltice au exprimat îngrijorări similare. Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a declarat că Rusia „testează clar pregătirea și vigilența noastră”.

El a avertizat: „Următoarele câteva luni, sau chiar următoarele 12 luni, vor fi cruciale pentru securitatea statelor baltice”.

În Lituania, președintele Gitanas Nausėda a subliniat că țara sa nu trebuie să lase „atmosfera relaxată a verii” să creeze impresia că războiul este departe. El a menționat că există semnale clare din partea serviciilor secrete privind posibile atacuri „cinetice” asupra infrastructurii critice din statele baltice. Un atac asupra uneia dintre aceste țări ar putea declanșa articolul 5 al NATO, ceea ce ar duce la extinderea conflictului în Europa.

Ucraina lovește puternic flota rusă

Pe frontul de război, forțele ucrainene au anunțat că au distrus peste 100 de nave rusești în doar nouă zile. Potrivit autorităților ucrainene, 116 nave rusești au fost lovite în Marea Azov, inclusiv nava de spionaj Emerald.

Marina ucraineană a confirmat că o dronă marină avansată, numită Sargan-3000, a scufundat nava de patrulare a serviciului de securitate rus în apropierea portului Novorossiysk, la vest de Crimeea ocupată.

Acest incident vine pe fondul unui deficit de combustibil care a cauzat haos în benzinăriile din Rusia. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil au dus la lupte între cetățeni ruși disperați să obțină ultimele rezerve de benzină. Nava scufundată de Ucraina era cunoscută pentru implicarea sa în confiscarea a trei nave ucrainene în Strâmtoarea Kerch, în 2018.

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